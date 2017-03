Guatemala: nombran a nuevos encargados de albergues

GUATEMALA (AP )

El gobierno de Guatemala nombró a Cándida Rabanales como nueva secretaria de Bienestar Social tras la salida de los dos principales funcionarios de gobierno que tenían a su cargo un albergue de menores que se incendió y en el que murieron 40 niñas.



Rabanales fue directora de Save the Children Guatemala y según la presidencia del país tiene experiencia en el manejo y atención de menores.



El nombramiento llega un día después que Carlos Rodas, ex secretario de Bienestar Social, Anahí Keller exsubsecretaria y Santos Torres, ex director del Hogar Seguro Nuestra de la Asunción, donde ocurrió el incendio, fueran detenidos por el hecho. Previamente Torres y Keller habían sido destituidos y Rodas había renunciado al cargo.



La tragedia inició hace una semana, cuando decenas de menores se amotinaron en un intento por huir del Hogar, ubicado en el municipio de San José Pinula, a las afueras de la ciudad, aquejados por abusos y malos tratos.



A la mañana siguiente, las adolescentes que habían sido recapturadas y encerradas en un aula del complejo supuestamente prendieron fuego a colchonetas provocando un incendio que afectó el módulo donde estaban las niñas que previamente habían sido encerradas bajo llave.

El saldo hasta el momento es de 40 fallecidas, de las cuales 19 perecieron en el lugar y 21 en hospitales, según el Ministerio de Salud.



El Instituto Nacional de Ciencias Forenses dijo que en su mayoría las menores murieron por asfixia, por las graves quemaduras y por las complicaciones de sus heridas.



De las más de 15 menores que resultaron heridas en la tragedia, siete fueron trasladadas a Texas y Boston, en Estados Unidos, para recibir tratamiento médico.



Miguel Ángel Valdez, presidente de la asociación Shriners Guatemala, dijo a The Associated Press que las niñas atendidas en EU, se mantiene estables. "Algunas niñas entraron a cirugía para recibir injertos y procedimiento quirúrgicos", dijo Valdez y explicó que otras dos menores viajaran la noche del martes tratamiento a Cincinnati Ohio, para su curación.



El Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, y la Procuradora General de la Nación, la abogada del Estado, Annabella Mofín, fueron citados ante el Congreso de la República, donde la noche del martes rendirían informes sobre lo ocurrido.