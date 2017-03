Gobierno de Trump notifica compra de tierras por muro fronterizo

DALLAS, Texas(SUN)

Habitantes de Texas han comenzado a recibir notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) para que acepten vender sus terrenos ubicados en la frontera con México o, en caso de que no les interese venderlos, se preparen para que les sean expropiados, informó el portal Texas Observer.



Pobladores de la localidad de Los Ébanos en Hidalgo, Texas, aseguran que han recibido estas notificaciones donde el gobierno federal les ofrece una suma por sus tierras.



Yvette Salinas señala que recibió un documento de 21 páginas, titulado “declaración de toma” en la que el gobierno le ofrece 2 mil 900 dólares por acre de la propiedad de su familia cerca de Río Grande.



El documento también señala que, si no acepta la oferta, la tierra podría ser “confiscada” a través de la figura legal del “dominio eminente”, que se aplica al derecho de propiedad que corresponde al Estado y se aplica como un acto de expropiación.



“Da miedo cuando lo lees. Sientes como que tienes que firmar”, dijo Salinas, cuyo terreno de 16 acres ha pertenecido a su familia durante cinco generaciones.



Esta no es la primera vez que el gobierno federal ha buscado apoderarse de su terreno para construir un muro fronterizo. En 2006 la administración Bush instaló casi 180 kilómetros de barda fronteriza, la mayor parte en terrenos privados en Texas.



En 2008, la familia de Salinas recibió un aviso de condena que les ofrecía el mismo bajo y bajo precio de 2 mil 900 dólares por acre. Otros en Los Ébanos recibieron avisos similares.



Pero la naturaleza y el tiempo estuvieron del lado de los Salinas. Los Ébanos está atravesado por una curva en el Río Grande, y está enteramente en la llanura de inundación del río.

Un tratado entre EU y México prohíbe la construcción de estructuras en la planicie de inundación que puedan empujar las aguas hacia las comunidades circundantes.



A medida que pasaba el tiempo, la construcción de un muro en Los Ébanos parecía menos probable, debido al tratado y porque la administración Obama hizo de la construcción de muros una prioridad menor.



Mientras tanto, Aleida García, primo de Salinas, dijo que el gobierno ha aumentado la seguridad en la zona agregando más vigilancia, una medida que ella prefiere a la pared propuesta por Trump.



"Incluso si construyen un muro, la gente seguirá viniendo", dijo García. "Lo que nos ha ayudado enormemente y es menos costoso es la tecnología: Los globos aerostáticos, los censores de tierra e incluso los agentes en el terreno”, señaló.



Pero la comunidad de Los Ébanos parece ser un objetivo principal para el gobierno de Trump. El trabajo de topografía y planificación ya se ha hecho, y la Ley de Cerca Segura autoriza que se construya más cercas fronterizas.



Además, en 2012, la mitad de EU de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, una organización binacional encargada de administrar el tratado de agua con México, acordó el plan con el DHS y aceptó un muro en la planicie de inundación.



Salinas dice que su familia no quiere renunciar a su tierra, y están consultando con abogados para decidir qué hacer. Pero luchar contra el gobierno federal podría significar pasar años en la corte. Si pierden, el DHS podría tomar su tierra sin compensación alguna. Salinas dice que le entristece que el legado de la familia pueda estar dividido por una pared fea que causará problemas a Los Ébanos.



"No queremos este muro, la ciudad está bastante unida en eso", dice Salinas."Pero tampoco queremos ser demandados por el gobierno".