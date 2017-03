Suspenden a legislador polaco por comentario sexista

BRUSELAS (AP )

El Parlamento Europeo suspendió por 10 días el martes a un legislador polaco que afirmó durante un debate que las mujeres deberían ganar menos que los hombres por ser más débiles, más pequeñas y menos inteligentes.



Janusz Korwin-Mikke enfrenta otras sanciones además de la suspensión, indicó el presidente del parlamento Antonio Tajani ante los legisladores regionales en Estrasburgo, Francia.



El polaco de 74 años perderá el pago para sustento por 30 días como eurodiputado, lo que implica que no recibirá nueve mil 180 euros (nueve mil 800 dólares) y además no podrá representar a la legislatura durante un año, lo que lo excluye de las delegaciones parlamentarias, entre otras actividades.



El anuncio de Tajani fue recibido con aplausos. Korwin-Mikke parecía reír y aplaudir mientras las sanciones eran leídas.



El Parlamento Europeo señaló que las sanciones "no tenían precedente en su severidad".



Durante un debate el 1 de marzo sobre la brecha salarial por razones de género, Korwin-Mikke, un legislador de ultraderecha que lidera un partido minoritario, dijo: "Por supuesto que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y son menos inteligentes. Deben ganar menos y ya".



Las autoridades parlamentarias abrieron una investigación porque las normas exigen a los miembros mostrar respeto mutuo y abstenerse de conducirse con un "lenguaje o comportamiento difamatorio, racista o xenofóbico".



"No toleraré esa conducta, en particular de alguien del que se espera cumpla con la debida dignidad sus responsabilidades como representante de los pueblos de Europa", expresó Tajani. "Al ofender a todas las mujeres, (Korwin-Mikke) mostró desprecio por nuestros valores más fundamentales".