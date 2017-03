Lula da Silva niega que intentara obstruir investigación

SAO PAULO(AP )

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva negó el martes ante un tribunal haber participado en un plan para impedir una pesquisa anticorrupción de gran escala y comparó la atención que prestan los medios a las acusaciones en su contra con una "masacre".



El ex mandatario brasileño y varias personas más están acusadas de confabularse para sobornar o impedir que un ex ejecutivo de la empresa petrolera estatal Petrobras revelara lo que sabía. Lula dijo en su testimonio que ni siquiera conocía al ex director de Petrobras, Néstor Cervero, y que jamás tuvo comunicación con él.



"No tengo absolutamente motivo para tener problema alguno con el testimonio de Cervero", declaró Lula, de acuerdo con las imágenes de un video difundido por el tribunal. "Ninguna razón para nada. No lo conozco".



Petrobras está en el centro de una investigación sobre corrupción y otorgamiento de contratos inflados de precio en compañías estatales.

La pesquisa ha implicado a decenas de políticos de alto nivel y ejecutivos de empresas. Cervero fue declarado culpable en relación con la pesquisa y coopera con los fiscales.



Al inicio del testimonio de Lula, que duró casi una hora, le preguntaron si conocía las acusaciones en su contra y si eran verdaderas. Respondió: "La información es falsa".



Lula, que fue presidente de 2003 a 2010, también afronta cargos en otros casos relacionados con la pesquisa. Ha sostenido su inocencia en todos ellos y asegura que las acusaciones en su contra tienen trasfondo político.



A pesar de los desafíos que Lula enfrenta en tribunales, algunas encuestas lo señalan como el favorito para las elecciones presidenciales del año entrante.



Durante su comparecencia del martes, el ex mandatario se mostró conmovido, frustrado e incluso enojado, y describió el fastidio que le supone ver a diario titulares de la prensa en los que se afirma que algún empresario o político presentará alguna nueva acusación contra él.



"Por unos tres años hasta ahora he sido la víctima, diría, de casi una masacre", apuntó.



Lula, un dirigente sindical convertido en político, testificó que fue extremadamente cuidadoso durante sus ocho años como presidente para evitar incluso la apariencia de que hubiera cometido alguna irregularidad. Dijo que evitó asistir a comidas, cumpleaños y bodas para no encontrarse en una situación en la que alguien pudiera pedirle un favor.



La pesquisa sobre Petrobras se convirtió en la más grande en la historia de Brasil relacionada con sobornos, y ha sorprendido a los brasileños por la gran escala de la corrupción que ha quedado expuesta.



El martes, la policía federal arrestó a dos funcionarios estatales de Río de Janeiro acusados de lavar de dinero y aceptar sobornos a cambio de la concesión de contratos para una línea del metro con vistas a los Juegos Olímpicos de 2016.



Los detenidos fueron Luiz Carlos Velloso, el subsecretario estatal de Turismo y ex subsecretario de Transporte, y Heitor Lopes de Souza, director de una operadora del metro de Río.