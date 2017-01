Trump ataca a respetado legislador demócrata que lo criticó

NUEVA YORK, EU(AP)

Donald Trump atacó el sábado al congresista y veterano activista de los derechos civiles John Lewis por cuestionar la legitimidad de la victoria del multimillonario en las elecciones presidenciales, lo que intensificó una disputa con el legislador afroestadounidense días antes del feriado nacional en honor a Martin Luther King Jr. y cuando el primer presidente negro de Estados Unidos se apresta a concluir su período.Trump dijo el sábado en Twitter que el demócrata Lewis "debería pasarse más tiempo arreglando y ayudando a su distrito, que está en pésima forma y desplomándose (por no hablar de que está infestado de delincuentes), en lugar que quejarse falsamente de los resultados electorales".El presidente electo añadió: "Palabras, palabras, palabras... ni acción ni resultados. Triste".Lewis, entre los líderes más venerados del movimiento por los derechos civiles, sufrió una fractura del cráneo durante la marcha en Selma, Alabama, hace más de medio siglo y ha dedicado su vida a promover la igualdad de derechos para los afroamericanos.El enfrentamiento el fin de semana pone de relieve el agudo contraste en la manera como muchos afroestadounidenses ven la asunción presidencial de Trump en comparación con la de Barack Obama hace ocho años.Muestra también que nadie es intocable frente al escarnio del presidente electo, que ha mostrado poca tolerancia a la crítica pública.El magnate ha hallado éxito político incluso cuando ha arremetido contra figuras ampliamente respetadas antes y después de su campaña: un prisionero de guerra, los padres de un soldado estadounidense muerto, una reina de belleza, una actriz reconocida y ahora un símbolo de los derechos civiles.Lewis, quien ha cumplido 16 periodos como legislador, indicó el viernes que no asistirá a la investidura de Trump del próximo 20 de enero en el Capitolio. Dijo que será la primera juramentación presidencial a la que no acudirá desde que llegó al Congreso hace tres décadas."Sabe, yo creo en el perdón. Creo en tratar de trabajar con las personas. Será duro. Va a ser muy difícil. No veo a este presidente electo como un presidente legítimo", dijo en una entrevista con el programa "Meet the Press", de la cadena NBC, que saldría al aire el domingo."Pienso que los rusos participaron en ayudarle a ser elegido. Y ayudaron a destruir la candidatura de Hillary Clinton", afirmó Lewis.La portavoz de Lewis, Brenda Jones, declinó responder a Trump y dijo que la opinión del legislador "habla por sí sola"."Como nación necesitamos saber si un gobierno extranjero influyó en nuestras elecciones", afirmó.Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han dicho que Rusia interfirió en los comicios para ayudar a Trump a ganar. Tras semanas de cuestionar esa conclusión, el presidente electo finalmente aceptó que los rusos eran responsables por el hackeo en cuentas de correo electrónico de demócratas. Pero también enfatizó que "no tuvieron absolutamente ningún efecto en el resultado de las elecciones, incluido el hecho de que no hubo manipulación de las máquinas de votación".La demócrata Clinton recibió 2,9 millones de sufragios más que Trump, pero perdió la votación del Colegio Electoral.