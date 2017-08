Alud de lodo en India sepulta dos autobuses; 13 muertos

DHARAMSALA, India (AP)

Solados y rescatistas recuperaron el domingo 13 cadáveres de dos autobuses cubiertos de lodo tras un deslizamiento de tierra causado por lluvias monzónicas en el norte de India y la policía informó que podrían encontrar más víctimas entre los escombros.



El alud en la aldea de Urla en la provincia de Himachal Pradesh sepultó parte de una carretera, atrapando a los dos autobuses, dos automóviles y una motocicleta, dijo el funcionario local Sandeep Kadam.



Con la carretera bloqueada por deslizamientos en varias partes, los soldados utilizaron palas y picos para retirar piedras y lodo que cubrían los autobuses y lograron sacar los cadáveres.



Los esfuerzos se vieron obstaculizados por una lluvia intermitente, dijo Ashok Sharma, un policía en el sitio.



"Hemos sacado 13 cadáveres hasta el momento. Desafortunadamente, no podemos decir cuántos más fueron sepultados por el deslizamiento", informó Sharma. "Uno de los autobuses está enterrado por unos 15 metros (50 pies) de lodo. Tomará muchas horas sacarlo", añadió.



Sharma afirmó que no tiene muchas esperanzas de que haya algún sobreviviente y agregó que por el momento no está claro cuántas personas viajaban en los autobuses.



Decenas de casas fueron arrasadas por la lluvia torrencial que azotó la región de Mandi, a los pies de la cordillera del Himalaya.



El primer ministro, Narendra Modi, tuiteó sus condolencias: "Dolido por la pérdida de vidas debido a accidentes relacionados con el deslizamiento de tierra en el distrito de Mandi (en el estado de Himachal Pradesh). Mis condolencias con las familias de los fallecidos".



Los deslizamientos de tierra son comunes en la región durante la temporada de lluvias monzónicas, la cual ocurre de junio a septiembre.



El área alrededor del poblado ha sido ampliamente deforestada y con eso ha aumentado su vulnerabilidad ante los deslizamientos. Una deforestación similar y el daño ambiental han causado inundaciones y deslizamientos de tierra en otras partes de India.