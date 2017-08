Ex presidente dominicano rechaza acción militar en Venezuela

SANTO DOMINGO(AP)

El ex presidente dominicano Leonel Fernández, quien ha participado en una comisión mediadora entre el gobierno y la oposición de Venezuela, consideró que una eventual acción militar estadounidense en el país sudamericano sería “nefasta” y un “grave error histórico”.



“Una intervención militar, además de vulnerar los principios de la legalidad internacional, sería la peor alternativa”, escribió el ex mandatario en su cuenta en Twitter la noche del sábado.



El mensaje de Fernández fue difundido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que no descartaba una acción militar en Venezuela.



“Sería una opción sencillamente nefasta y un grave error histórico. Apoyamos la negociación pacífica”, insistió Fernández.



Aseguró que él, junto con los otros dos expresidentes que lo han acompañado en la comisión mediadora _Martín Torrijos, de Panamá, y José Luis Rodríguez Zapatero, de España_ “creemos que un acuerdo de convivencia democrática es solución a problemas de Venezuela”.