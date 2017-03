Ex alcalde de Virginia en caso de drogas por sexo

FAIRFAX, Virginia(AP)

Un ex alcalde de Virginia se declaró culpable el lunes de distribuir metanfetaminas en medio de un caso de venta de drogas a cambio de sexo.



R. Scott Silverthorne, ex alcalde de Fairfax se declaró culpable en una corte de circuito del condado de Fairfax, reportaron medios noticiosos.



Silverthorne había estado libre bajo fianza, pero el juez ordenó que lo encarcelaran hasta que sea sentenciado en junio. El abogado Brian Drummond dice que Silverthorne enfrenta hasta 40 años de prisión, pero probablemente será sentenciado a libertad condicional.



Silverthorne fue arrestado en agosto, tras un operativo en el hotel Tysons Corner. La policía dijo que realizó el operativo tras recibir pistas de que el ex alcalde estaba usando un sitio web de citas para concertar encuentros sexuales con hombres a cambio de drogas.



La policía dice que Silverthorne dio dos gramos de metanfetaminas a un detective encubierto antes de ser arrestado.