Premier escocesa solicitará nuevo referéndum independentista

LONDRES, Inglaterra(AP )

La líder de Escocia estremeció el lunes el proceso de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea al anunciar que solicitará autoridad para convocar a un referéndum sobre la independencia escocesa, con el argumento de que Escocia está siendo obligada a abandonar la UE en contra de su voluntad.



La primera ministra Nicola Sturgeon dijo que someterá en breve el asunto a los votantes porque a Escocia se le está obligando a aceptar "un Brexit abrupto" que no desea. Los británicos decidieron abandonar la UE en un referéndum el 23 de junio, pero en Escocia la decisión fue de quedarse, por 62% contra 38%.



"No se le debe obligar a Escocia a ir por un camino que no desea, sin poder tomar una decisión", dijo Sturgeon.



La mandataria habló en Edimburgo mientras el Parlamento británico se disponía a aprobar una ley que le daría al gobierno la autoridad formal de iniciar el proceso de divorcio en los días siguientes.



Sturgeon dijo que le pedirá la semana entrante al Parlamento escocés que apruebe el referéndum, el cual se realizaría entre fines de 2018 y la primera mitad de 2019.



Señaló que para entonces, estarán más claros los detalles del acuerdo británico para su salida de la UE y por lo tanto los escoceses podrán "tomar una decisión bien informada".



El gobierno británico tendría que aprobar cualquier referéndum que tenga carácter de cumplimiento obligatorio. Hasta ahora no ha dicho si aprobaría tal iniciativa, pero aclaró que un referéndum independentista "sería divisivo y causaría enorme incertidumbre económico en el peor momento posible".



En un comunicado, el gobierno británico dijo que buscará "una asociación futura con la UE que sea beneficiosa para todo el Reino Unido. El gobierno del Reino Unido negociará ese acuerdo, pero lo negociará tomando en cuenta los intereses de todas las naciones que conforman el Reino Unido".



En un referéndum en 2014, los escoceses rechazaron la independencia por 55% contra 45%, pero Sturgeon dijo que la decisión del gobierno central de abandonar la UE ha trazado "un cambio de circunstancias fundamental".



Sturgeon dijo que había tratado de llegar a un acuerdo con el gobierno de la primera ministra Theresa May, pero que se había topado con "una muralla de intransigencia".



Sturgeon ha estado tratando de forjar un acuerdo que le permitiría a Escocia quedarse en el mercado común y la unión aduanera que ofrece la UE, pero ha dicho que está convencida de que May desea un "Brexit abrupto" que dejaría a toda Gran Bretaña excluida de esos esquemas, algo que ha sido criticado por gran cantidad de negocios y empresas.



"No voy a darles la espalda si el gobierno del Reino Unido llega a cambiar de parecer", dijo Sturgeon.