Cubanos miden impacto de medidas de EU en su vidas

LA HABANA, Cuba(AP)

Mientras Cuba elogió la decisión de Washington de eliminar la política migratoria que permitía a cualquier isleño que llegara a suelo estadounidense obtener la residencia legal, muchos cubanos vieron con preocupación las dificultades que podrían enfrentar ahora quienes decidan buscar en el vecino del Norte mayores posibilidades económicas.Cuba y Estados Unidos tienen convenios migratorios formales por los cuales este último se compromete a entregar 20 mil visas anuales para emigrantes, pero hasta la fecha muchos cubanos aprovechaban la norma de "pies secos, pies mojados" para llegar al vecino país permanecer con permisos especiales y luego de algunos meses acogerse a la Ley de Ajuste y obtener la residencia con estatus de refugiado."Si ahora no pueden emigrar de forma indiscriminada, usando los medios que tenían, ya las cosas se ponen mucho más difíciles", dijo a The Associated Press Oscar Palacios, un empleado de un almacén estatal de 62 años. "Escuché que solo podrán (quedarse) los 20.000. Es una cantidad exigua en relación a los intereses de gente que quiere vivir con sus familias o salir adelante en el aspecto económico".En todos los rincones de La Habana los cubanos comentaban la decisión de Washington, que se tomó en consenso con Cuba."Hay mucha gente que tomó la decisión (de irse) producto de que esta política existía y se va a perjudicar. Hubo gente que vendió casas, auto, que renunció a todo y hoy está como en el limbo. No va a poder llegar y de volver para atrás no va tener nada", comentó el empleado de una empresa mixta, Leonardo Serrano, de 47 años.Los ciudadanos consideraron que el cambio de política también obedece a la nueva realidad de cada país."La gente abusó de la política y abusó de la ley porque llegaban como refugiados y después al año y dos días estaban en Cuba otra vez. No se respetó para lo que fue creada", manifestó Serrano. "Se presentaban como de refugiados algo que era económico".La decisión se da tras meses de negociaciones enfocadas en que Cuba permita el regreso de quienes sean rechazados por Estados Unidos y en el marco de un proceso de normalización de las relaciones binacionales que iniciaron en 2014 el presidente de Estados Unidos Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro para restablecer los nexos rotos hace más de 50 años.Pero algunos destacaron que la eliminación de la política de "pies secos, pies mojados" evitará la muerte de muchas personas, sobre todo jóvenes, que se lanzaban al mar con la expectativa de llegar a Estados Unidos y acogerse posteriormente a la Ley de Ajuste Cubano."Creaba serios problemas para la seguridad de Cuba, para la seguridad de los Estados Unidos, para la seguridad de nuestros ciudadanos que se veían expuestos por medio del aliento que implicaban estas políticas preferenciales al tráfico de personas, fraude migratorio, violencia", dijo el jueves por la noche Josefina Vidal, encargada del área de Estados Unidos de la Cancillería cubana.Un número no determinado de personas murieron en los últimos años tratando de cruzar el estrecho de la Florida.