Venezuela procesa a familiares de ex ministro por Odebrecht

CARACAS(AP )

La Fiscalía General de Venezuela abrió un proceso a la esposa y la suegra de un ex ministro y actual diputado oficialista como parte de la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras a la constructora brasileña Odebrecht.



María Eugenia Baptista Díaz y Elita Zacarías Díaz fueron citadas a comparecer el 27 de julio en la Fiscalía General donde serán imputadas por los delitos de corrupción, indicó esa dependencia en un comunicado.



Baptista y Zacarías son la esposa y suegra, respectivamente, del ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Haiman El Troudi, informó a The Associated Press un funcionario del Ministerio Público que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar con la prensa.



El proceso está vinculado con la investigación del Ministerio Público sobre diversas irregularidades detectadas en contrataciones efectuadas por los representantes de Odebrecht.



El anuncio del proceso se produjo un día después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz dijera en una entrevista que el Ministerio Público tiene identificados a varios funcionarios que comprometieron el patrimonio del Estado en obras que no se concluyeron y que se cobraron comisiones que fueron depositadas en cuentas en el extranjero.



Ortega Díaz viajó el año pasado a Brasil para reunirse con el Procurador General de ese país y conversar sobre el caso de Odebrecht. En febrero. la Fiscalía General congeló los activos de la constructora brasileña en Venezuela.



El miércoles por la tarde, el Tribunal Supremo de Justicia anunció su decisión de admitir una demanda de nulidad interpuesta contra el Ministerio Público en la que se solicitó limitar la acción de la Fiscalía General en materia de acusaciones. Al respecto, el máximo tribunal determinó que la Fiscalía sólo podrá citar en calidad de acusado a una persona si está presente un juez de control.



"Acuerda cautelarmente de oficio que sólo se adquiere la condición de imputado (acusado) mediante acto formal ante el Juez de Primera Instancia en funciones de Control competente, de los hechos de los cuales se le atribuye la participación o autoría”, acotó la sentencia publicada el miércoles.



La sentencia del Tribunal Supremo, integrado por magistrados en su mayoría afines al gobierno, coincide con recientes citaciones de colaboradores cercanos del presidente Nicolás Maduro a comparecer ante la Fiscalía por la presunta comisión de delitos que van desde supuestas violaciones de derechos humanos, particularmente durante las protestas antigubernamentales que se registran en el país desde finales de marzo e investigaciones de corrupción en la administración pública.