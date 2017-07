El día que Japón sorprendió al mundo y reparó un socavón en 48 horas

(SUN)

El 8 de noviembre de 2016, un enorme socavón 'engulló' una avenida completa en la ciudad de Fukuoka, en Japón, lo que ocasionó cortes en los servicios de luz eléctrica, agua y gas en buena parte de la urbe. Sin embargo, el gobierno nipón demostró al mundo su eficacia al reparar por completo el cráter en sólo 48 horas.



Durante los días consecuentes al hecho, circularon varios videos en las redes sociales en los que se veía el gigante agujero que apareció en una avenida de cinco carriles. El sumidero medía 30 metros de diámetro y 15 metros de profundidad.



El agujero apareció en uno de los barrios más transitados de la ciudad, situada al suroeste de Japón, y obligó a desalojar la zona, pero no se registró ningún herido. Las autoridades apuntaron como causa del derrumbe a las obras que se realizaban en el sistema de transporte subterráneo de Fukuoka.



El sumidero se formó en uno de los túneles situados a 25 metros de profundidad. Las autoridades temían que los edificios colindantes colapsaran, pero la rápida reacción de los trabajadores evitó que eso sucediera.



Sólo dos días después se compartieron fotografías del mismo sitio tras las reparaciones, que tomaron aproximadamente 48 horas. El agujero gigante fue rellenado con arena y cemento húmedo. Además, el gobierno tomó unos días más para evaluar las condiciones de la reparación y abrir por completo la avenida.



El suceso llamó la atención de miles de usuarios en las redes sociales y en medios alrededor el mundo, que aplaudieron y admiraron la eficiencia y rapidez del gobierno japonés para reparar el hundimiento.



Un par de semanas después de las rápidas reparaciones, el ayuntamiento volvió a cerrar la calle en cuestión luego de que una sección del terreno, en el que estuvo el socavón, se hundiera escasos siete centímetros.



Pese a que el hundimiento fue mínimo, el alcalde de Fukuoka, Soichiro Takashima, publicó en Facebook un comunicado en el que se disculpaba por las molestias causadas a los ciudadanos y por no haberles explicado que este pequeño hundimiento entraba dentro de lo previsto por los ingenieros que repararon el socavón.



Las autoridades no previeron más problemas y la calle no ha presentado más anomalías desde entonces.



Fukuoka es la quinta ciudad más poblada de Japón, con una población de 1.4 millones de personas, quienes se vieron afectadas con el corte de electricidad y agua en varias partes de esta metrópoli.