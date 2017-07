Demócrata presenta artículo para un 'impeachment' contra Trump

WASHINGTON D.C. (SUN)

El representante demócrata por California, Brad Sherman, presentó hoy oficialmente un artículo de 'impeachment' o juicio político contra el presidente Donald Trump, donde le acusa de obstruir la justicia durante la investigación federal de la presunta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, según informó el portal The Hill.



Esta es la primera vez que un legislador ha interpuesto un artículo de destitución contra Trump, pero el artículo de Sherman tiene muy pocas probabilidades de ser aprobado. Para poder iniciar un impeachment contra el presidente, se necesita un voto mayoritario a favor en la Cámara Baja, controlada por una mayoría republicana.



Además, la propuesta de Sherman no ha sido tan bien recibida por algunos demócratas, que opinan que una acción tan agresiva contra Trump generará problemas para el partido en el Congreso.



Sherman argumenta que la despedida abrupta de James Comey como director del FBI en mayo pasado es una forma de obstrucción a la justicia y un “crimen y delito grave” en medio de las investigaciones sobre si el equipo de campaña de Trump se coludió con el gobierno ruso para influir en las elecciones.



El demócrata cita la declaración en la que Comey acusa que Trump lo presionó para que dejara de lado la investigación que llevaba el FBI sobre el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, así como la “historia cambiante” de Trump sobre la razón para despedir a Comey.



"En todo esto, Donald John Trump ha actuado en forma contraria a su puesto como presidente y subversiva al gobierno constitucional, en gran prejuicio de la causa de la ley y la justicia y en daño manifiesto del pueblo de los Estados Unidos. Por lo tanto, Trump, con tal conducta, amerita un impeachment y un juicio, y ser removido de sus funciones", señala el artículo.



Pese a que muy probablemente este artículo de impeachment no será aprobado, el demócrata de California dijo que esperaba que presentarlo sirviera como una advertencia a la Casa Blanca y a Trump y establecería una herramienta legislativa en caso de que en un escenario lejano, los republicanos respaldaran la salida del magnate de la Presidencia.