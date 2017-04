Alemania detiene a una persona por explosiones en Dortmund

DORTMUND, Alemania(AP)

Una carta dejada en la escena apunta a un posible motivo extremista islámico para el ataque contra el autobús del club de fútbol Borussia Dortmund, y un sospechoso fue detenido con relación al caso, indicó el miércoles la fiscalía alemana.



Frauke Koehler, vocera de la fiscalía federal, dijo que los investigadores están enfocados en dos sospechosos islamistas radicales y allanaron sus casas, aunque las autoridades señalaron que hay muchos motivos posibles para el ataque del martes antes de un partido por la Liga de Campeones. Uno de los sospechosos fue detenido.



Los investigadores hallaron tres copias de la carta en el lugar del ataque. La misiva pide el retiro de los aviones de alemanes Tornado de Turquía y el cierre de la base aérea estadounidense Ramstein en Alemania, según Koehler.



Los fiscales federales se hicieron cargo del caso tomando en cuenta que probablemente tiene que ver con terrorismo, pero "el motivo exacto del ataque todavía no está claro", dijo Koehler. Debido al hallazgo de las cartas, "es posible que el ataque tenga un trasfondo de extremismo islámico".



Tres explosiones sacudieron el autobús de Dortmund cuando salía de su hotel rumbo en las afueras de la ciudad rumbo al estadio para enfrentar a Mónaco por los cuartos de final de la Champions.



Las detonaciones rompieron una ventaja del autobús y lastimaron al jugador español del Dortmund, Marc Bartra. La policía dijo que un oficial que acompañaba al vehículo en una motocicleta sufrió golpes y traumas.



Dortmund informó el miércoles que Bartra será baja durante "varias semanas" después de ser operado con éxito por lesiones en un brazo y una muñeca. Agregó que el futbolista de 26 años verá por televisión el partido por los cuartos de final que se jugará hoy "y tendrá los dedos cruzados para apoyar a sus compañeros".



La canciller Ángela Merkel dijo que el ataque fue un "acto repugnante" y elogió la "gran solidaridad" mostrada por los seguidores de ambos equipos. Agregó que espera que el miércoles en la noche haya "un partido bueno y pacífico", al que asistirá el ministro del Interior Thomas de Maiziere.



Los artefactos utilizados en el ataque contenían clavos, dijo Koehler. Los investigadores todavía intentan determinar cómo fueron detonados y qué sustancia se utilizó.



El partido fue pospuesto hasta el miércoles, cuando se disputará bajo estrictas medidas de seguridad. El club señaló que los hinchas no podrán llevar mochilas al estadio.



Koehler indicó que los investigadores evalúan la credibilidad de la carta. Tobias Plate, vocero del ministerio del interior de Alemania, destacó que no es común que se dejen cartas asumiendo responsabilidad en los lugares de ataques de extremistas islámicos.



Agregó que las autoridades tienen "serias dudas" sobre otra reivindicación del ataque hecha en las redes por un grupo de extrema izquierda.



En declaraciones previas a las de Koehler, el principal funcionario de seguridad de la región planteó la posibilidad de que la carta hallada en la escena sea "un intento por despistar" a los investigadores.



"Estamos investigando en todas las direcciones", dijo Ralf Jaeger, ministro del interior del estado del Norte de Rhine-Westphalia. "Podría ser extremismo de izquierda o extremismo de derecha. Podrían ser los hinchas violentos, o podría ser extremismo islámico".



El presidente del Borussia Dortmund, Reinhard Rauball, dijo que para su plantel será difícil jugar el partido del miércoles.



"¿Cómo está el equipo? Puede imaginarse si durmieron bien o mal", dijo. "Sin embargo, esperamos y confío en que el equipo lo hará lo mejor que pueda y ofrecerá un espectáculo en la Liga de Campeones esta noche".



La UEFA indicó que se reevaluarán las medidas de seguridad en todos los partidos de Champions del miércoles, y exhortó a los fanáticos a llegar más temprano a los estadios para someterse a cateos adicionales.