China responde al próximo secretario de Estado de Trump

BEIJING, China(AP)

China hizo hincapié el jueves en el respeto mutuo y la cooperación en respuesta a las duras palabras del elegido por Donald Trump para convertirse en secretario de Estado de Estados Unidos, que dijo que el gobierno bloqueará el acceso de China a sus fortificadas islas artificiales en el Mar de la China Meridional.



Las tensiones en la estratégica vía marítima han disminuido y los países de fuera de la región deberían respaldar los esfuerzos hacia la estabilidad, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lu Kang.



El ex director ejecutivo de Exxon Mobil, Rex Tillerson, declaró el miércoles que Estados Unidos tiene que enviar una " señal clara" a China de que tiene que paralizar la construcción de islas. No se permitirá el acceso de Beijing a las ya construidas, agregó sin mencionar más detalles.



Diplomáticos chinos señalaron que no están demasiado preocupados por la encendida retórica de Trump y sus elecciones de gobierno, y que China no cambiará su enfoque sobre el tema.