EU: Carson, el neurocirujano nominado por Trump a vivienda

WASHINGTON D.C. (AP)

La celebrada carrera de Ben Carson como neurocirujano no deja dudas sobre sus credenciales médicas, pero su falta de experiencia en el gobierno y políticas públicas será cuestionada en las audiencias de su confirmación para secretario de vivienda en el gobierno de Donald Trump.



El presidente electo nombró a Carson para el puesto y éste, su ex rival en las primarias republicanas, anunció en Facebook que lo aceptaría, luego de haber indicado en meses previos que no estaba interesado en posiciones en el gabinete.



La visión de Carson para el departamento de 8.300 empleados y un presupuesto de 48.000 millones de dólares estará en el centro de la audiencia el jueves en la Comisión de Asuntos Bancarios, de Viviendas y Urbanos del Senado.



Antes de la audiencia, legisladores demócratas cuestionaron la experiencia y las prioridades de Carson.



La senadora Elizabeth Warren, en una carta esta semana a Carson, dijo que la agencia necesita un líder enérgico y capaz que crea en su misión.



"Hay muy poco en el dominio público que revele cómo usted impulsaría la misión del departamento de 'crear comunidades fuertes, sostenibles e inclusivas y viviendas de calidad y accesibles para todos''', escribió Warren.