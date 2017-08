Choque de trenes en Egipto deja 43 muertos y 122 heridos

ALEJANDRÍA, Egipto(AP )

Dos trenes de pasajeros chocaron el viernes justo a las afueras de la ciudad egipcia de Alejandría, en la costa del Mediterráneo, dejando 43 muertos, según las autoridades, en lo que es el accidente ferroviario más letal que se ha registrado en el país en más de una década.Foto: APMagdy Hegazy, el máximo funcionario de salud de Alejandría, dijo que en el accidente también resultaron heridas al menos 122 personas.La Autoridad Ferroviaria de Egipto dijo previamente que un tren proveniente de El Cairo, capital del país, chocó con la parte posterior de un tren que esperaba en una pequeña estación del distrito de Khorshid, justo al este de Alejandría.El tren que estaba parado acababa de llegar desde Port Said, una ciudad del Mediterráneo en el extremo norte del Canal de Suez, indicó el comunicado.Foto: APEl comunicado no detalló las causas del accidente y señaló únicamente que se realizará una investigación por parte de los expertos de la dependencia.Imágenes de la escena captadas por The Associated Press muestran los destrozados vagones sobre las vías y varios otros descarrilados, mientras cientos de personas y familiares de las víctimas se reunían en ambos lados de las vías.Varias ambulancias se reportaron al lugar y se desplegaron policías con equipo antimotines y soldados para mantener a las personas fuera de la escena del accidente. Los residentes de viviendas cercanas se apresuraron al lugar en busca de sobrevivientes dentro de los vagones aplastados o para ofrecer primeros auxilios a los lesionados.Foto: APUn testigo que vive cerca de la zona del accidente dijo que él y otras personas corrieron al lugar del percance cuando escucharon el impacto.“Vimos a personas saltar del tren, y varios muertos”, narró Abdel-Bari Abdel-Hamid.Al caer la noche, las grúas comenzaron a retirar los carros accidentados de las vías para permitir que se reanudara el servicio ferroviario. En tanto, personal de emergencias continuó con la búsqueda de más víctimas al interior de los vagones.Foto: AP