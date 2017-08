Arrestan a investigador por caso vinculado a Trump

BATON ROUGE, Louisiana(AP)

Las autoridades de Louisiana arrestaron de nuevo a un investigador privado local acusado de haber intentado obtener de manera ilegal de las declaraciones fiscales de Donald Trump antes de los comicios presidenciales del año pasado.



Durante una audiencia esta semana, un juez determinó que Jordan Hamlett infringió las condiciones de su libertad condicional con vistas a su próximo juicio que incluían vigilancia de equipo computarizado y seguimiento a su ubicación.



Los fiscales dijeron que Hamlett había intentado infructuosamente obtener las declaraciones fiscales de Trump haciendo uso de una página de asistencia financiera del Departamento de Educación de Estados Unidos.



Los agentes federales arrestaron la primera vez a Hamlett el año pasado y lo acusaron de haber hecho uso indebido de un número del Seguro Social en su intento.



El abogado de Hamlett acusó a los agentes de engañar a su defendido al hacerlo que fuera a un hotel de Baton Rouge donde lo interrogaron el 27 de octubre, menos de dos semanas antes de los comicios.



En aquella ocasión, los agentes no supieron si logró obtener las declaraciones fiscales de Trump, afirmaron fiscales en documentos judiciales.



Los agentes temieron que la difusión pública de los documentos pudiera influir en las elecciones, según la trascripción de un testimonio obtenido por The Assocaited Press.



El abogado de Hamlett no respondió de momento los mensajes de correo electrónico que le envió The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el asunto.



El miércoles, un juez ordenó que el investigador privado fuera detenido por el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos, aunque dejó abierta la posibilidad de que regresara a su arresto domiciliario en algún momento mientras aguarda su juicio previsto para diciembre.



Documentos judiciales describen cómo los agentes federales manifestaron en octubre su preocupación de que Hamlett pudiera estar armado cuando orquestaron una compleja operación para atraerlo al hotel Embassy Suites en Baton Rouge a fin de interrogarlo.



Agentes vestidos de civil se mezclaron entre los ocupantes del lugar. Otros agentes tomaron posiciones afuera del hotel.



Hamlett aceptó que lo entrevistaran en el lugar y los agentes lo interrogaron durante horas en voz muy baja dentro de la recepción, que estaba muy atestada, según las autoridades.