Forman cadena humana para rescatar a familia en una playa

PANAMA CITY BEACH, Florida(AP )

Los asistentes a una playa de Florida formaron una cadena humana de 80 personas para rescatar a los miembros de una familia que fue arrastrada mar adentro por la marea; sin embargo, el personal de emergencia también asegura que ayudó a poner a salvo a las víctimas.



El subjefe del Departamento de Bomberos de Panama City Beach, Larry Couch, dijo que cuando los rescatistas llegaron, había dos personas en la playa que habían corrido peligro dentro del mar, pero rechazaron la atención médica. Al mismo tiempo, había personas formando una cadena humana para ayudar a otras seis personas que seguían en el agua.



Miembros del departamento de bomberos pusieron a salvo a dos de esas personas, afirmó Couch.



Roberta Ursrey y su familia disfrutaban del día en el muelle del condado M.B. Miller, en el Golfo de México, cuando se dio cuenta que sus hijos estaban extraviados, reportó el diario Panama City News Herald. Salió en su búsqueda y no tardó en escucharlos gritar que se encontraban atrapados por la corriente.



Otras personas le advirtieron que no ingresara, pero Ursrey, su madre y otros cinco familiares nadaron al rescate de los niños, pero también se encontraron atrapados en aguas con una profundidad de 4,5 metros (15 pies).



Jessica Simmons, quien fue a cenar a la playa con su esposo, recién había encontrado una tabla de boogie, cuando vio que las personas señalaban mar adentro. Pensó que se trataba de un tiburón, pero cuando se dio cuenta de que había personas ahogándose, saltó a la tabla y comenzó a nadar hacia la familia Ursrey.



“No se van a ahogar hoy”, Simmons recuerda que se dijo a sí misma. “No va a pasar. Los vamos a sacar”.



En tanto, el esposo de Simmons y otros hombres comenzaron a formar una cadena humana para llevarlos de regreso a la orilla. Algunos de los voluntarios no podían nadar, por lo que permanecieron en aguas poco profundas. Eventualmente, se involucraron unas 80 personas, que lograron acercarse a unos metros de la familia.



Simmons, su esposo y otras personas ayudaron a jalar a la familia hacia la cadena, que los pasó uno por uno de regreso a la orilla.

En tanto, Couch dijo que sus rescatistas pusieron a dos personas a salvo, remolcando a una con la tabla.