Republicanos aprueban mil 600 mdd a Trump para construir muro

WASHINGTON D.C. (AP )

Un panel de la Cámara de Representantes develó el martes un proyecto de ley para empezar a construir el muro prometido por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.



Y no es México quien pagará los costos.



La medida de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la cámara baja vuelve a poner al gobierno de Trump y a sus aliados en el Capitolio en una ruta de choque con los demócratas que se oponen a la construcción del muro, y que lograron bloquear una solicitud de fondos del mandatario cuando aprobaron una medida para gastos diversos a principios de año.



Los demócratas se opusieron al financiamiento, y también surgió una oposición sustancial entre los republicanos, muchos de los cuales enfrentan problemas debido al muro. El gobierno y los republicanos en el Congreso declinaron imponer el asunto en mayo, pero se comprometieron a luchar por el muro a mediados y fines de este año.



Durante la campaña del año pasado, Trump alardeó que México pagaría el muro, pero no ha presentado un plan en serio para mostrar cómo logrará eso. En lugar de ello, el adelanto de mil 600 millones de dólares para financiarlo será añadido a la deuda gubernamental de casi 20 billones de dólares.



El dinero para el muro está incluido dentro de un proyecto de ley de financiamiento para la seguridad nacional dado a conocer el martes por la Comisión de Asignaciones Presupuestarias. Una subcomisión de dicho organismo le dará a la medida un visto bueno preliminar el miércoles. Los líderes republicanos esperan aprobar el proyecto antes de irse de vacaciones en agosto.



La disputa en torno al financiamiento del muro es un obstáculo importante para asignar fondos a las operaciones de las agencias gubernamentales para el año presupuestal que comienza el 1 de octubre, y algunos conservadores amenazan con bloquear el presupuesto con el fin de paralizar al gobierno si no se incluye el muro.



El representante republicano Mo Brooks, de Alabama, ha planteado la amenaza como parte de su campaña en las primarias del partido contra el senador Luther Strange, y ha advertido que aplicará tácticas dilatorias a cualquier proyecto de ley de financiamiento que no incluya dinero para construir el muro.



Trump también reaccionó a los reportes noticiosos que insinuaban que los demócratas lo habían superado en el proyecto de presupuesto anterior, y se quejó en Twitter sobre las normas de la cámara alta que permiten las estrategias dilatorias en el Senado, al tiempo que declaró: “¡Nuestro país necesita una buena ‘parálisis gubernamental’ en septiembre para arreglar este desastre!”



Los demócratas respondieron rápidamente que están ansiosos por pelear.



“Una vez más, los republicanos tratan de hacer de nuevo que los contribuyentes estadounidenses paguen el derroche multimillonario que el presidente Trump prometió que México pagaría”, dijo la líder de la minoría Nancy Pelosi. “Tanto los demócratas como muchos republicanos se oponen firmemente al inmoral, ineficiente y oneroso muro de Trump”.