Donald Trump y el Papa se besan en mural

(SUN)

Un mural de tamaño natural que muestra al papa Francisco con un halo y besando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene cuernos, apareció hoy en una pared cerca del Vaticano.



El mural, pintado en papel y pegado a la pared durante la noche, es el trabajo más reciente de TVBoy, nombre artístico del grafitero italiano Salvatore Benintende.



En esta muestra de arte callejero Francisco, usando un simple crucifijo alrededor de su cuello, abraza a Trump, quien tiene un reloj de oro y una pistola en una funda. El halo del Papa es del mismo amarillo brillante que el cabello de Trump. Los dos se están besando en la boca.



El mural fue pegado a la pared en una calle llamada "Vía del Banco del Espíritu Santo", en la ribera opuesta del río Tíber frente al Vaticano.



Se cree que hace alusión a la próxima reunión entre ambas figuras. El Papa y Trump se encontrarán el próximo 24 de mayo en el Vaticano durante una gira del presidente por Arabia Saudita, Israel, Italia y Bélgica.



La reunión será potencialmente incómoda pues las posiciones de estas figuras en temas como inmigración, acogida de refugiados, fronteras y cambio climático, son diametralmente opuestas y no se sabe cuál será el resultado de su encuentro.



En el mural que surgió hoy en el Vaticano, la faja de la sotana del Papa tiene escrito: "La bondad perdona a la maldad".



"Es muy provocativo pero no demasiado impactante para alguien que sea de EU", dijo un turista de Burbank, California, quien se identificó solo como Victor.



Murales que muestran al Papa son quitados por un grupo especial de trabajadores de salubridad de Roma conocidos como "la brigada del decoro". En el pasado, la cuadrilla borró un mural que mostraba al Pontífice como un artista del graffiti pintando símbolos de paz en las paredes y otro como el superhéroe Superman.



Además de ser el líder de la Iglesia Católica, el Papa es también jefe de Estado, por lo que las reuniones con presidentes y autoridades permiten un intercambio de opiniones sobre diferentes temas y una oportunidad para que el pontífice impulse soluciones éticas a los problemas mundiales.



El Vaticano dijo que la reunión tendrá lugar a las 08:30 hora local (0630 GMT) un miércoles en el Palacio Apostólico, un día y hora inusuales para un encuentro entre un jefe de Estado y el Papa.



El año pasado, en respuesta a una pregunta sobre la postura de Trump, entonces candidato presidencial, en relación con la inmigración y su intención de construir un muro en la frontera con México, Francisco dijo que un hombre con esas ideas "no era cristiano". Trump respondió que era "vergonzoso" que un Papa cuestionara su fe.



En marzo, el cardenal Peter Turkson, un cercano aliado del Papa, instó a Trump a escuchar las "voces en desacuerdo" y reconsiderar su posición sobre el cambio climático, después de que el presidente firmó un decreto anulando leyes ambientales aprobadas por su predecesor.