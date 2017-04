Escuela en San Bernardino cierra tras tiroteo fatal

LOS ÁNGELES, California(AP)

Los estudiantes se escondieron bajo las mesas cuando un hombre entró al aula donde enseñaba su esposa en una escuela primaria y abrió fuego sin decir una palabra, matando a la mujer y a un niño de 8 años e hiriendo a un alumno de 9 años, antes de suicidarse, dijeron las autoridades el martes.



Unas seis semanas antes, Cedirc Anderson, de 53 años, le decía "ángel" a su esposa Karen Smith, también de 53, en uno de sus muchos mensajes de amor en redes sociales.



La policía en San Bernardino no ha dicho nada sobre el posible motivo de Anderson para abrir fuego en un aula de educación especial en la escuela North Park de San Bernardino, California, el lunes.



"Nadie ha dicho que lo veía venir", dijo el jefe de la policía Jarrod Burguan, aunque Anderson tenía un historial de armas, violencia doméstica y cargos de drogas previo a su breve matrimonio.



Funcionarios del distrito escolar dijeron que las clases en North Park quedaban canceladas al menos el martes y el miércoles. Hay terapeutas disponibles en una escuela cercana para hablar con estudiantes, familiares y personal.



La balacera se produjo 15 meses después de un ataque terrorista en San Bernardino que mató a 14 personas e hirió a 22 en una reunión de empleados municipales. Los atacantes, Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, eran esposos y murieron ese mismo día en un tiroteo con las autoridades.



El lunes, Marissa Pérez, de 9 años, se metió bajo una mesa en cuanto vio al pistolero entrar al aula.



"Ella me dice una y otra vez: 'Balearon a mi maestra, balearon a mi amigo''', dijo su madre, Elizabeth Barajas, agarrando en sus manos la ropa ensangrentada de su hija.



La niña dijo que el hombre no dijo una sola palabra cuando comenzó a disparar. Agregó que uno de sus amigos fue alcanzado por una bala, mientras se señalaba el abdomen.



La página de Anderson en Facebook tiene muchas declaraciones públicas de amor escritas para Smith, entre manifestaciones de devoción religiosa, antes de su último mensaje el 15 de marzo.



"Ella sabe cuándo ignorarme", dijo Anderson entre risas en un corto video colocado el 27 de febrero. "Bueno, eso hace un matrimonio feliz".



La página tiene además varias fotos de la boda y de la luna de miel en Sedona, Arizona.



Pero la mujer le dejó un mes y medio después de la boda de finales de enero, dijeron la policía y familiares.



Irma Sykes dijo que su hija fue amiga de Anderson por unos cuatro años antes de casarse.



"Pensó que tenía un esposo maravilloso, pero descubrió que no lo era", dijo la madre a Los Angeles Times.