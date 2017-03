La historia detrás del video del padre interrumpido por sus hijos

(SUN)

El profesor Robert E. Kelly hablaba para una transmisión en vivo de la BBC desde Corea del Sur el viernes sobre la destitución de la presidenta de ese país cuando una niña entró bailando a la oficina. El periodista de la BBC que entrevistaba a Kelly, le advirtió de lo que pasaba, pero cuando éste intentó apartar a la niña, un bebé entró en un andador.El académico se rió y se disculpó mientras una mujer entraba para llevarse a los niños. Luego, la mujer regresó gateando a cerrar la puerta.Kelly pudo continuar la entrevista a pesar de los gritos de un niño que se escuchan en el fondo.El académico no tenía idea entonces de que el video inundaría las redes sociales a nivel mundial, y que él y su familia se volverían famosos.Ellen Kelly, madre del experto entrevistado, dijo a The Daily Mail que es posible que su nieta pensara que su padre estaba hablando con sus abuelos a través de Skype, algo que suelen hacer, y que por eso entró tan emocionada a la habitación.En el video, se ve a una mujer de rasgos asiáticos arrastrando a los niños fuera de la habitación, un detalle que causó una ola de risas en Internet y los medios. Muchos pensaron que se trataba de la niñera, pero en realidad es la esposa del académico, llamda Jung A-Kim, confirmó Ellen Kelly.Muchos usuarios criticaron a los que pensaron que se trataba de la niñera, tachándolos de "prejuicioso" y "racistas".Una usuaria incluso tuiteó "los niños la llaman 'mamá' en coreano. Ustedes tienen el prejuicio de que las mujeres asiáticas en casas con hombres blancos son todas niñeras. Ridículo".La mujer señaló que su hijo se mudó a Corea del Sur en 2008, donde tiempo después conoció a su esposa, que es instructora de yoga.Luego de que el video comenzara a hacerse viral, muchos aseguraron que Kelly era corresponsal de la BBC; sin embargo, esto no es así. En realidad es un experto en política coreana, que cuenta con un doctorado en ciencias políticas y ha escrito para varios medios especializados como The Economist y The European Journal Of International Relations.Entre los cientos y cientos de tuits que recibió el académico tras darse a conocer el video, Kelly sólo respondió a uno.Aaron Connelly, especialista en política del sudeste asiático, le dijo: "Ya que este video anda rondando por ahí, cabe acotar que Robert Kelly es un gran analista de Corea", y adjunto un link con la entrevista completa a su colega."Aprecio lo que dijiste. Gracias", le respondió Kelly, un respetado académico... y estrella involuntaria del Internet.