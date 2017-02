Mujer muere al caer dentro de estación del WTC

NUEVA YORK, EU(AP)

Una mujer de 29 años de edad murió luego de caer unos 10 metros (30 pies) de una escalera mecánica dentro de la estación de metro del World Trade Center en Nueva York, informó la policía el sábado.



El vocero policial Joseph Pentangelo dijo a The Associated Press que la mujer cayó al piso de la sala principal de la estructura del arquitecto Santiago Calatrava, llamada Oculus. La mujer fue llevada a un hospital, donde fue declarada muerta.



La policía está investigando el incidente.



Un agente dijo que Jenny Santos, de Kearney, Nueva Jersey, estaba tratando de recuperar el sombrero de su hermana gemela mientras se transportaba en la escalera mecánica alrededor de las 5:30 a.m. del sábado cuando cayó.



El policía no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el incidente y habló con The Associated Press bajo condición de no ser identificado.



La estación de diseño moderno costó 3.900 millones de dólares y aloja las conexiones entre los trenes del sistema PATH de Nueva Jersey y los trenes subterráneos de Nueva York. También contiene un centro comercial.