Insiste Trump con amago a empresas que salgan de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de imponer fuertes impuestos a las empresas estadunidenses que mudan sus operaciones al exterior e intentan seguir vendiendo sus productos en Estados Unidos.



Las empresas que se van a México u otros países van a tener tarifas sustanciales para traer sus productos a Estados Unidos, dijo Trump



"Habrá un fuerte impuesto fronterizo a las compañías que se van y cometen asesinato impunemente", señaló.



En su primera conferencia de prensa como presidente electo, Trump advirtió que se incrementará el gravamen a las empresas que deseen vender sus productos en Estados Unidos si la producción la hicieron en otros países.



Trump insistió en que este nuevo arancel hará que sea más difícil financieramente para las empresas marcharse al extranjero, tras lo cual les recordó que siempre tienen la opción de moverse entre los 50 estados del país “sin pagar impuestos o tarifas”.



“Cualquiera que se marche del país para ir a otro, que eche a sus empleados, que construya una nueva planta en otro país, y piense que puede volver a Estados Unidos a vender sus productos sin consecuencias, está equivocado”.



La salida, si Trump impone altos aranceles: Marchionne; plantas arman autos para EU; transición costosa e insegura, dice

Abandonar México, una posibilidad, admite Fiat.



El primer logro del magnate se dio con el anuncio de la empresa Carrier, con quien llegó a un acuerdo para mantener empleos en Indiana y no los trasladara a una planta en Nuevo León.



Trump dijo hoy que espera que General Motors y otras empresas e industrias sigan el ejemplo de Ford -quien decidió hace unos días no invertir mil 600 millones de dólares para un aplanta en San Luis Potosí, México, e invertir en Michigan.



Fiat y Chrysler ya han anunciado que van a construir grandes plantas aquí y no en otros países.



Aprecio mucho la decisión de Ford de suspender la inversión para una nueva planta en México y de invertir en Michigan. Espero que General Motors siga el ejemplo de Ford”.



El magnate, que tomará posesión como presidente de EU en menos de 10 días, dijo que cree que “muchas industrias van a estar regresando a partir de ahora. Tenemos que recuperar, por ejemplo, nuestra industria farmacéutica”.