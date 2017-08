Crece tensión entre EU y Corea del Norte

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump y sus asesores de seguridad nacional emitieron mensajes contradictorios de alarma y tranquilidad sobre la creciente capacidad nuclear de Corea del Norte.



El mandatario se jactó de la supremacía de Estados Unidos en materia nuclear, tras advertir a Norcorea que habrá “fuego y furia” si seguía con sus amenazas.



Mientras la alarma mundial crecía por la posibilidad, aún remota, de una confrontación nuclear, el presidente Trump ratificó su amenaza sobre acciones militares y publicó un video en el que da un ultimátum al mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un.



Trump dijo que su primera orden como presidente fue “renovar y modernizar” el arsenal nuclear estadounidense y que ahora es “mucho más fuerte y más poderoso que nunca”.



Desmienten expertos a Trump

La insinuación de que Trump haya hecho algo para mejorar el armamento nuclear de Estados Unidos fue inmediatamente cuestionada por los expertos, quienes indicaron que no ha habido ningún progreso durante su mandato.



No obstante, el mandatario tuiteó: “Esperemos no tener que usar jamás este poder, ¡pero nunca llegará el momento en que no seamos la nación más poderosa del mundo!”.



Después de que Corea del Norte lanzara su propia amenaza a EU, insinuando que podría atacar a Guam, un territorio estadounidense en el Pacífico, el secretario de Estado, Rex Tillerson, intentó calmar la tensión.



Tillerson, dio crédito al presidente Trump por mandar un fuerte mensaje al líder de Corea del Norte sobre la “incuestionable” capacidad de Estados Unidos para defenderse, y de esta forma prevenir “algún error de cálculo”.