Arrasa incendio con un campo de refugiados en Francia

GRANDE-SYNTHE, Francia(AP )

Un enorme incendio arrasó este lunes un campo de migrantes en el Norte de Francia, destruyó casetas de madera y forzó el desalojo de cientos de personas, horas después de un enfrentamiento que involucró a hasta 150 migrantes, dijo la prefectura de la región.



La policía antimotines ingresó al campamento ubicado en las afueras de la ciudad portuaria de Dunkirk para dispersar un choque que según un migrante enfrentó a afganos con curdos. Cinco personas resultaron heridas en la pelea de entre 100 a 150 migrantes, y tres de ellas fueron hospitalizadas con heridas de arma blanca, señaló la prefectura.



Funcionarios vincularon la pelea con el incendio que se inició horas después, pero dijeron que se necesita una investigación para determinar las causas.



No se reportaron heridos por el incendio de inmediato.



Los bomberos trabajaron para contener las llamas que devoraban los frágiles albergues de los migrantes, que fueron desalojados poco a poco a gimnasios locales. El prefecto, o máximo funcionario estatal en la región, llegó rápidamente al lugar.



"Perdí todos mis documentos", dijo un migrante iraquí que se identificó sólo como Albidani, que estaba fuera del campamento. "Sólo tengo este papel que dice que soy un refugiado en Francia".



Según Albidani, curdos y afganos se habían enfrentado antes del fuego. "No sabemos exactamente porqué pelean" pero solo vean lo que ocurrió hoy, dijo hablando en inglés.



"Nosotros somos refugiados aquí en Francia. No tenemos ningún lugar... No sabemos qué hacer. Perdimos todo", agregó.

En el sobrepoblado campamento vivían hasta mil 500 migrantes, calculó la prefectura.



El campo, ubicado en Grande-Synthe, un suburbio de in the Dunkirk, fue establecido hace un año por la ONG Médicos Sin Fronteras.



Las autoridades dicen que debe ser desmantelado poco a poco y que los migrantes deben ser alojados en centros especiales, como los miles de migrantes que fueron desalojados en octubre de 2016 de uno similar en Calais.