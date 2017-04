Alerta sísmica piloto llega a Oregon y Washington

SEATTLE, Washington, EU(AP )

Un sistema piloto de alerta sísmica fue ampliado a los estados de Oregon y Washington, que se suman a California para probar un prototipo que podría advertir a los habitantes con segundos o hasta un minuto de anticipación sobre un inminente movimiento telúrico de gran magnitud.



La alerta sísmica, llamada en inglés ShakeAlert, no está activa todavía para avisar al público que ocurrirá un temblor, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), que trabaja con diversas universidades para desarrollarla.



Sin embargo, la versión actual permitirá a quienes la adopten inicialmente en Oregon y Washington saber qué hacer cuando escuchen la señal en caso de un sismo. Este proyecto piloto contribuye a aumentar la confiabilidad del sistema y allana el camino para que se le utilice de manera más amplia.



Funcionarios del USGS, la Universidad de Washington y otras anunciaron el lunes en conferencia de prensa en Seattle el desarrollo del sistema por toda la Costa Oeste de Estados Unidos.

California tiene a prueba el prototipo desde principios de 2016.



Incluso algunos segundos de anticipación pueden servir para que la gente se agache y se cubra, o para que los trenes bajen la velocidad, los elevadores dejen de funcionar o se adopten otras medidas de seguridad en las ciudades, según funcionarios de la agencia.



En el estado de Washington, la firma RH2 Engineering, de la zona de Seattle, será usuario piloto del sistema con el propósito de que la alerta contribuya a impedir derrames de aguas almacenadas en tanques, según el periódico The Seattle Times reported (http://bit.ly/2pmAqX8 ).



La firma desarrolla plantas de agua y drenaje para municipios y confía en aprovechar el sistema para cerrar válvulas en caso de un sismo.



"La ventaja de una alarma sísmica es que nos avisa que habrá un remezón en la tierra, y podemos garantizar que las válvulas estén totalmente cerradas para cuando comience el sismo", dijo Dan Ervin, de la firma, al periódico.



La compañía trabaja en el programa informático y el equipo para procesar las señales de alerta para que las válvulas se cierren de manera automática.



El sistema de la alerta sísmica detecta los temblores mediante una red de sensores de movimiento de la tierra. La ganancia de tiempo de la alerta dependerá de la distancia desde el epicentro del movimiento telúrico.



Las localidades muy próximas al epicentro quizá no recibirán ninguna alerta, pero otras a mayor distancia podrían tener desde segundos a minutos.



La Universidad de Oregon trabaja con Eugene Water & Electric Board, la mayor empresa de Oregon de agua y electricidad, para instalar los sensores en las instalaciones hidroeléctricas, canales y plantas tratadoras de agua de la compañía, según el periódico Daily Astorian.



El USGS dijo que costará 38,3 millones de dólares completar el sistema ShakeAlert para que pueda comenzar a emitir alertas al público. Su costo anual de funcionamiento y mantenimiento será de 16,1 millones de dólares.