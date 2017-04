Remece enjambre sísmico capital de El Salvador

SAN SALVADOR (AP )

Una serie de sismos provocó alarma el lunes entre los habitantes de la capital salvadoreña y zonas aledañas.Una persona murió y otras dos resultaron con golpes y heridas cuando una roca de enorme proporciones se desprendió en la carretera Panamericana, en las proximidades al balneario Los Chorros, en la periferia de la ciudad de Santa Tecla, a 12 kilómetros al Oeste de la capital.El Servicio Sismológico de Estados Unidos registró un temblor de magnitud 5,1, con una profundidad de 3 kilómetros, en la capital salvadoreña. Algunas personas salieron apresuradas de los centros comerciales y muchos dejaron sus autos en los estacionamientos subterráneos.La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, informó en conferencia de prensa que desde que se inició el enjambre de sismos el domingo en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en la periferia Este de la capital, han registraron 147 réplicas."Es lo que sucede normalmente con las fallas que hay en nuestro país, las fallas se mueven, hacen que las rocas choquen y se genere estos movimientos", dijo Pohl, que aseguró ocurren desde 1886 en la capital salvadoreña, con un registro de 18 eventos similares.La funcionaria pidió a la población no alarmarse "por los retumbos que se oyen, porque estos movimientos generan ondas sonoras, y si esto está poco profundo, el sonido se escucha". Agregó que no viene del volcán de San Salvador.Señaló que por la historia sísmica del país en cualquier momento puede ocurrir un terremoto, pero afirmó que el enjambre sísmico no es el anuncio de un terremoto.Por su parte, el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, anunció el cierre de la carretera Panamericana donde se registró el desprendimiento de una roca que colisionó con dos vehículos automotores, con el saldo de una persona muerta y dos heridos.Los sismos provocaron la caída de postes del tendido eléctrico y árboles en varios puntos de la capital, así como pequeños derrumbes en carreteras. También se interrumpieron las comunicaciones telefónicas y de Internet, pero ya se restablecieron.