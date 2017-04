Ofrece Nueva York universidad gratuita pero condicionada

ALBANY, Nueva York, EU(AP )

Hay una importante condición vinculada a la iniciativa de educación universitaria gratuita del estado de Nueva York para estudiantes de clase media: que estos permanezcan en la entidad luego de graduarse o que paguen.



El gobernador demócrata, Andrew Cuomo, dijo el lunes que el requerimiento fue agregado para proteger la inversión del estado en la educación de un estudiante al asegurarse de que no aprovechen la educación gratuita y después se vayan de Nueva York.



La condición no era parte de la propuesta original de Cuomo cuando la reveló en enero, pero fue insertada durante las negociaciones finales con legisladores sobre el presupuesto del estado, el cual fue aprobado el domingo.



La iniciativa de educación superior gratuita, la cual dijo Cuomo que era un modelo nacional, cubre la tarifa escolar de educación superior para estudiantes residentes del estado de familias que ganan 125 mil dólares o menos al año. Los estudiantes deben permanecer en Nueva York por el mismo número de años en que recibieron el beneficio. Deben pagar el dinero como un préstamo si aceptan un empleo en otro estado.



"¿Por qué deberían pagar los neoyorquinos por la educación universitaria de uno y luego uno decide recoger y mudarse a California?", dijo Cuomo durante una conferencia telefónica con escritores de editoriales del estado.



"El concepto de invertir en ti y en tu educación es que vas a permanecer aquí y ser un activo para el estado. Si no quieres permanecer aquí, entonces ve a California ahora, que ellos paguen por tu educación universitaria".



Los estudiantes de la Universidad de Albany, parte del sistema universitario estatal, no están tan seguros respecto a la iniciativa.



"No sé qué tanto me gusta sentirme confinado, incluso permanecer en el estado durante cuatro años más", comentó Bobby Rickard, un estudiante de primer grado de 18 años de Brewster, quien aún no ha decidido qué licenciatura tomar. "No sé qué tendrá la vida para mí".



Cumorah Reed, de 19 años y en la licenciatura de Inglés, dijo que ciertos empleos de tecnología están concentrados en la costa Oeste y que muchos de sus compañeros de estudio se sorprenderán al saber que no podrán solicitar esos empleos inmediatamente después de graduarse.



"Creo que va a ser más difícil de lo que la gente piensa", agregó Reed.



Ashley Méndez, de 18 años, inscrita en la carrera de Periodismo y Comunicaciones, dijo que la propuesta era un compromiso justo porque muchos residentes permanecerán en el estado de todas maneras.



"Soy una neoyorquina. No me voy a ir del estado por nada", dijo Méndez.