Ivanka orilló a Trump a bombardear base siria: Medios

LONDRES, Inglaterra(GH)

La hija de Donald Trump lo persuadió de que bombardera la base aérea Shayrat en Siria, según informes de una nota diplomática, que recoge el diario The Independent Un cable informativo envíado a Theresa May y al secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, del embajador de Gran Bretaña en Washington, Sir Kim Darroch, dijo que Trump fue influenciado en provocar los bombardeos, dijeron quienes vieron el memorando.Según el periódico The Sunday Times, Trump estaba "sacudido" por las imágenes de los afectados por el presunto ataque de gas sarín que fueron transmitidas por televisión.Fuentes que leyeron el mensaje dijeron que la posición de Ivanka Trump sobre la atrocidad resultó tener una "influencia significativa en la Oficina Oval".Kim Darroch mencionó un tuit de la hija del presidente en el que anunció que se sentía "destrozada e indignada por las imágenes que provenían de Siria después del atroz ataque químico".Después del ataque con misiles, Ivanka Trump escribió en Twitter: "Los tiempos en los que vivimos exigen decisiones difíciles. Estoy orgullosa de mi padre por negarse a aceptar estos horrendos crímenes contra la humanidad".