Expulsan a pasajero de vuelo sobrecontratado de United

CHICAGO, EU(AP)

Un video de policías sacando a rastras a un pasajero de un vuelo de United Airlines con boletos vendidos en exceso desató el lunes una ola de indignación en las redes sociales, al tiempo que la aerolínea insistió en que los empleados no tuvieron otra opción que llamar a las autoridades.



En el video se observa cómo mientras el avión se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, los policías agarran al hombre sentado junto a una ventanilla y lo sacan a la fuerza, arrastrándolo por el pasillo.



En el video se escucha a otros pasajeros del vuelo 3411 de Chicago a Lousiville diciendo frases como: "Por favor, Dios mío. ¿Qué están haciendo?", "No. Esto está mal. Miren lo que le hicieron. Le partieron el labio".



La pasajera Audra D. Bridges colocó el video en Facebook. Su esposo, Tyler Bridges, dijo que United ofreció 400 dólares y luego 800 dólares en vales y una noche en un hotel a voluntarios que cedieran su asiento a la aerolínea.



Cuando nadie se ofreció como voluntario, una gerente de United entró al avión y anunció que escogerían pasajeros al azar.



"Sentimos casi como si nos tomaran como rehenes", dijo Bridges. "Estábamos varados ahí. Uno no puede hacer nada como viajero. Uno depende de la aerolínea", afirmó Bridges.



El vocero de United Charlie Hobart dijo que los empleados de la aerolínea nombraron a cuatro pasajeros que tenían que salir del avión y tres de ellos lo hicieron. Dijo que se llamó a la policía cuando el cuarto pasajero se negó a salir.



"Nosotros seguimos los procedimientos adecuados", dijo Hobbart a The Associated Press por teléfono. "El avión tenía que salir. Nosotros queríamos llevar a los pasajeros a sus destinos y cuando un señor se negó a bajar del avión, tuvimos que llamar a la policía de Chicago".