EU no intervendrá en elecciones de 2018, aseguran republicanos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Estados Unidos no intervendrá en las elecciones presidenciales de México en 2018, aseguró Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México.



"Creemos que quien sea electo presidente de México en 2018, será el correcto, ya sea izquierda, derecha, centro o de cualquier corriente. Creemos que es importante apoyar al próximo presidente de México y definitivamente Estados Unidos no intervendrá en estas elecciones", seguro Rubin en conferencia de prensa.



Aseguró que para Estados Unidos es muy importante que el próximo mandatario, sea del partido que sea, entienda que es muy importante la relación entre ambas naciones.



Ayer, el líder del Morena, Andrés Manuel López Obrador pidió gobierno de Estados Unidos no intervenir en el proceso electoral de México del próximo año.



El político estadounidense coincidió en que el muro en la frontera no se llevará a cabo en toda la línea fronteriza, sino que habrá apoyo de tecnología para evitar los cruces ilegales.



Sobre el ataque de la administración de Donald Trump a Siria, el republicano expresó que el mensaje es que Estados Unidos no será espectador de una masacre como la que llevó a cabo el régimen de Bashar Al Assad.