Nuevo México colabora con gobierno en control inmigratorio

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU.(AP )

La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, ordenó al departamento penitenciario del estado que colabore con las autoridades federales en el examen del estatus de inmigración de detenidos.



La oficina de la gobernadora dijo el viernes que el gobierno de Donald Trump le pidió permiso al estado para interrogar a prisioneros nacidos en el extranjero.



Las entrevistas por las autoridades tienen como objetivo acelerar la potencial deportación de inmigrantes sospechosos de estar ilegalmente en el país, dijo Michael Lonergan, portavoz de Martínez.



"Esto es un asunto de seguridad pública, dado que estos son todos delincuentes condenados, muchos de carácter violento", dijo Lonergan.



Aquellos presos inmigrantes a los que las autoridades federales consideren en situación irregular serán deportados con rapidez tras cumplir sus condenas, añadió.



El portavoz del Departamento de Correccionales S.U. Mahesh dijo que la agencia ha identificado a 124 presos nacidos fuera del país. El Departamento no pregunta a los presos sobre su situación migratoria, señaló, pero permite que otras agencias de seguridad entrevisten a los presos.



El grupo activista en defensa de los derechos de los inmigrantes Somos Un Pueblo Unido, con sede en Santa Fe, indicó en un comunicado que no cree que la noticia refleje un cambio de política.



El departamento de correccionales, afirmó el grupo, "sigue lastrando un sistema de justicia penal ya sobrecargado y desvía los escasos recursos del estado a la aplicación de un sistema migratorio que no funciona".



La decisión se produce en momentos en que la legislatura de Nuevo México, controlada por los demócratas, debate medidas que prohibirían que las agencias estatales colaboren con el gobierno de Trump en la implementación de las leyes federales de inmigración.



Algunos demócratas quieren prevenir la implementación por Nuevo México de cualquier plan federal de deportación.