Casa Blanca no buscaría llevar al Supremo litigio sobre veto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un funcionario administrativo dijo a NBC News que la Casa Blanca no planea llevar a la Suprema Corte el litigio contra la restricción temporal al veto migratorio del presidente Donald Trump. En lugar de ello, dijo el funcionario, se concentrarán en defender la orden por "sus méritos", lo que hace probable que el próximo enfrentamiento legal será en un tribunal federal de distrito.El presidente Trump adelantó hoy que adoptará más medidas de seguridad después de divulgarse informaciones periodísticas que apuntan a que el Gobierno podría elaborar una nueva orden ejecutiva para esquivar los obstáculos judiciales.Un funcionario de la Casa Blanca citado por la cadena CNN aseguró hoy que el Ejecutivo no descarta ninguna iniciativa: "Nada está fuera de la mesa", indicó esa fuente oficial.Fuentes gubernamentales declararon al diario "Los Angeles Times" que la Administración podría rescindir la orden y adoptar una nueva que suspendería sólo la admisión de refugiados y la tramitación de nuevos visados.En la rueda de prensa, Trump se limitó a insistir en que buscará ante la Justicia tumbar la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California)."Continuaremos el proceso en los tribunales y, finalmente, no tengo duda de que ganaremos ese caso particular", subrayó el mandatario republicano."Vamos a mantener nuestro país seguro", agregó el presidente, quien hizo hincapié en que hará "lo que sea necesario" para lograr ese objetivo, como el "escrutinio extremo" de refugiados y de ciudadanos de países de mayoría musulmana con antecedentes de terrorismo yihadista.Un panel de tres jueces -dos nombrados por presidentes demócratas- del Tribunal de Apelaciones rechazó este jueves por unanimidad que el bloqueo al veto ponga en peligro al país, como argumenta el Gobierno.Los magistrados apelaron al "interés público general" para mantener inmovilizado el veto, impuesto en un principio hace una semana por el juez federal de Seattle James Robart a instancias de los fiscales estatales de Washington y Minesota, ambos demócratas.Ante ese gran revés judicial, Trump, que llegó a la Presidencia el pasado enero tras presumir de "ganar" siempre en el mundo de los negocios, se niega a admitir la derrota y no deja de contraatacar a los jueces, un gesto inusual en un presidente estadounidense.Antes de comparecer ante los medios con Abe, el multimillonario tildó hoy de "vergonzosa" la decisión judicial en un mensaje publicado en su hiperactiva cuenta de la red social Twitter.Pese a la unanimidad del fallo, Trump no ocultó su ira el jueves por la noche, cuando tachó de "política" la decisión."Nos vemos en los tribunales, ¡la seguridad de nuestro país está en juego!", llegó a remarcar el presidente en un mensaje divulgado en letras mayúsculas en Twitter, grafía que en internet suele denotar gritos o enojo.El Gobierno debe ahora decidir su respuesta legal, que pasa por interponer un recurso ante el Tribunal Supremo o solicitar otra revisión del fallo a una corte federal con un número más amplio de jueces.La polémica del veto migratorio, muy criticado dentro y fuera de Estados Unidos, ha salpicado a Trump durante dos de las tres semanas que lleva en el poder, y no tiene visos de amainar.Un día después de entrar en vigor, el controvertido decreto generó mucha confusión e indignación en aeropuertos del todo el mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado su acceso a territorio estadounidense.Dada la suspensión temporal de la medida por orden judicial, los nacionales de los países afectados se han apresurado a viajar a EU con los visados que habían procesado antes de que estallase el contencioso.