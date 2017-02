Perú ordena arresto de ex presidente Toledo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La justicia peruana ordenó el jueves el arresto preventivo por 18 meses del ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para ganar contratos durante su gobierno.



De acuerdo a Reuters, el juez Richard Concepción dispuso además que se emita una orden de captura nacional e internacional de Toledo, acusado de recibir pagos ilícitos de Odebrecht por unos 20 millones de dólares, a cambio de la concesión de dos tramos de la carretera interoceánica en su gobierno en el 2005.



Según la fiscalía, existe evidencia que 11 millones de dólares de ese monto fueron transferidos a la cuenta de un socio del ex presidente, que los fiscales creen que está involucrado en los pagos de sobornos de Odebrecht.



El ex mandatario, que hasta el sábado estaba en París, Francia, ha rechazado las acusaciones. "Debe de girarse la orden de captura a nivel nacional e internacional", afirmó el juez.



El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, dijo que apelaría la decisión del juez y que "no existen garantías" para que el ex mandatario regrese al país.



La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dijo en un comunicado que el Ministerio del Interior procederá a enviar la alerta roja a 190 países apenas reciba la notificación del juez.



"Si el ex presidente Toledo no se pone a derecho, o no es expulsado del país en que se encuentre, la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llevarán a cabo el proceso de extradición", agregó la PCM.



La PCM sostuvo además que si en "las próximas horas" no se conoce el paradero del ex presidente Toledo, este sería incluido en un sistema de recompensas para facilitar su captura en el Perú o en cualquier país. "Como Gobierno haremos lo necesario para que se cumpla lo que determine la justicia", agregó.