Trump cambia postura: mantendrá "política de una sola China"

BEIJING, China(AP)

El presidente Donald Trump reafirmó la tradicional política de Washington de "una sola China" durante una llamada con su homólogo chino, un cambio de postura que podría mitigar el enojo en China por sus indicaciones previas de que podría usar el acercamiento estadounidense a Taiwán como palanca en las negociaciones sobre comercio, seguridad y otros temas delicados.



La política de "una sola China" obliga a Washington a mantener solamente lazos no oficiales con Taiwán, rival de China. Beijing reclama Taiwán como parte de su territorio.



Más de dos meses después de apartarse de décadas de diplomacia estadounidense con respecto a Taiwán, cuando Trump aceptó una llamada telefónica del presidente de la isla, ahora el mandatario norteamericano parecía estar tratando de tranquilizar a Beijing de que no buscará poner en peligro las relaciones entre las dos mayores economías del mundo.



"Este es un paso importante", opinó Bonnie Glaser, consejera sénior para Asia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington DC. "Esto allanará el camino para compromisos entre los gobiernos de Estados Unidos y China en una amplia gama de asuntos", agregó.



Trump reafirmó el jueves por la noche la política de "una sola China" de Washington durante una conversación telefónica con el presidente de China, Xi Jinping. La Casa Blanca y la televisora estatal china CCTV confirmaron que los mandatarios mantuvieron una larga llamada telefónica.



En la conversación se trataron varios temas y Trump accedió la petición de Xi de apegarse a la política de una sola China, afirmó la Casa Blanca.



Por su parte, CCTV informó que Xi había "elogiado" esa afirmación de Trump y dijo que su país estaba dispuesto a trabajar con Estados Unidos para fortalecer sus relaciones y producir "más avances fructíferos para beneficio de nuestros dos pueblos y los de todos los países".



El gobierno estadounidense describió la llamada como "extremadamente cordial" e informó que los dos presidentes se hicieron invitaciones mutuas para visitar sus países y esperan con interés nuevas conversaciones.



Algunos habían planteado por qué Trump había tardado tanto en llamar a Xi, dado que ya había hablado con más de una decena de líderes mundiales. Expertos en China habían señalado además que Trump se había desmarcado de sus predecesores al no ofrecer sus buenos deseos al pueblo chino en el feriado del Año Nuevo lunar, que se celebró el mes pasado, hasta su retrasada felicitación del miércoles.



Trump ha acusado a Beijing de emplear tácticas comerciales injustas, ha criticado la actividad militar china en el Mar de la China Meridional e indicado que Beijing no hace suficiente para presionar a Corea del Norte sobre sus programas nuclear y de misiles.



China emitió una protesta formal después de que Trump rompiera con décadas de diplomacia al hablar por teléfono con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, poco después de ganar las elecciones presidenciales de noviembre.



Trump dijo en diciembre en una entrevista que no se sentía "atado" a la política de una sola China a menos que Estados Unidos pudiera obtener concesiones de China en materia comercial y otros campos.

Washington tiene unas sólidas relaciones extraoficiales con la isla y le proporciona armas para que se defienda de la amenaza china de emplear la fuerza para reunificar los territorios.



En un reflejo de la incertidumbre que rodea a la relación entre ambos países, la llamada entre Trump y Xi se produjo después de que el Comando estadounidense en el Pacífico informara de un encuentro "inseguro" esta semana entre un avión chino y un avión de patrulla de la Marina estadounidense sobre el Mar de la China Meridional.



La "interacción" entre la aeronave china KJ-200 de alerta temprana y el avión P-3C estadounidense ocurrió el miércoles en espacio aéreo internacional, dijo el viernes el portavoz del Comando en el Pacífico, Robert Shuford. No aclaró que había sido inseguro del encuentro.



El Ministerio chino de Defensa no respondió a una petición por fax pidiendo comentarios.