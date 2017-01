Prevén que migrantes se trasladen a Chicago, "Ciudad Santuario"

CHICAGO(SUN)

Carlos Martín Jiménez, cónsul de Chicago, declaró que ante el inicio de la administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se prevé que migrantes se trasladen a esta ciudad, puesto que se declaró como “Ciudad Santuario”.



En entrevista con medios en el segundo día de trabajos de la Reunión de Embajadores y Cónsules 2017, el diplomático informó que en los últimos días se ha visto un incremento de migrantes indocumentados en esta ciudad de la Unión Americana por las garantías que pueden tener de no ser deportados.



“Nosotros tenemos parte de Indiana, que es bastante antiinmigrante, casi la mitad de todo el estado, y tenemos mucha gente en Wisconsin, aunque ya hay un nuevo consulado, la gente ya está muy acostumbrada al consulado de Chicago y entonces están migrando hacia Chicago, justamente por la cuestión de Santuario”, dijo.



Informó que el alcalde demócrata de la ciudad, Rahm Emanuel ha creado medidas de protección como la implementación de una línea de apoyo legal, así como la creación oficina “Nuevos ciudadanos”, enfocada en apoyar a aquellos migrantes que necesiten asesoría en materia social o jurídica.



Reconoció que a a pesar de estas medidas, existe un temor ante posibles deportaciones masiva, sin embargo, recalco que eso no es posible, puesto que se siguen procesos judiciales, por lo que llamó a los connacionales a acercarse a los consulados donde encontrarán información para su protección.



“Evidentemente ante el temor, las personas han preparado sus documentos por si estuvieran en una cuestión de riesgo, saben que el consulado los puede atender y apoyar. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de deportar en Estados Unidos no es que de repente van a salir camiones a detener gente y pasarla para acá. Hay legislaciones, cualquier persona que sea detenida para un proceso de deportación tiene que pasar por un proceso en el cual interviene el consulado y el consulado puede encontrar mecanismos para protegerle”, señaló.