Suspenden deportación de madre de niña con cáncer

EL PASO, Texas(AP)

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos permitirán que una mexicana en proceso de deportación se quede en el país por otros seis meses, mientras su hija recibe tratamiento por cáncer en un hospital infantil de Texas.



Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, dijeron a El Paso Times que este es el tercer permiso que han dado a María Elena de Loera en los últimos dos años.



"Estoy contenta porque me voy a poder quedar con mi hija", dijo la mexicana.



De Loera pidió asilo en el 2014, luego que su esposo fue asesinado en México. Su hija, Alia, había sido diagnosticada con cáncer en los huesos al momento que funcionarios de inmigración le negaron el asilo en el 2015.



Las autoridades le aprobaron sus pedidos de sobreseimiento temporal en el 2015 y 2016, pero su pedido inicial de este año fue rechazado.



Su abogada, Linda Rivas, dijo que la negativa inicial podría indicar un cambio de dirección en el manejo de casos por parte del gobierno del presidente Donald Trump.



"Esto realmente indicó un cambio en el nuevo gobierno y sus metas y políticas porque, en el pasado, no habíamos visto que negaran esta petición y ahora lo hicieron", dijo Rivas. "Eso, para nosotros, hace más fácil que conjeturemos que el nuevo liderazgo fue la razón por la que esto tuvo que estar tan peleado".



Rivas y líderes religiosos se reunieron con funcionarios del ICE esta semana para pedir el aplazamiento de la deportación.



No está claro qué pasará una vez que termine el período de seis meses, añadió Rivas.



"El hecho de que esto fue negado al principio y tan peleado, para luego conseguir una aprobación, creo que el ICE está enviando un mensaje claro", puntualizó Rivas. "Esto podría ser muy difícil de volver a repetir".



Alia ha tenido al menos 10 operaciones desde que se le diagnosticó cáncer. En febrero estuvo en remisión brevemente, pero después se le hallaron tumores en sus pulmones.



"Se siente bien saber que mi mamá se va a quedar", dijo Alia.