Trump confía en que Kim Jong Un cumplirá compromiso de desnuclearización

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump expresó su confianza el lunes de que el líder norcoreano “honrará” su compromiso de desnuclearización, a pesar de la acusación de Pyongyang de que Estados Unidos hizo exigencias “al estilo gánster” en las negociaciones.



Fue la primera respuesta pública de Trump desde que Corea del Norte despidió con disgusto al secretario de Estado Mike Pompeo el fin de semana, luego de que visitara el país autoritario entre el creciente escepticismo de que Corea del Norte destruirá sus armas nucleares.



Pompeo buscaba un avance en el comunicado conjunto emitido por Trump y Kim Jong Un en su histórica cumbre en Singapur en junio. Pompeo calificó sus conversaciones con funcionarios norcoreanos de productivas, pero el ministro de Exteriores de Corea del Norte condenó las reuniones al decir que la visita, la tercera de un alto diplomático estadounidense desde abril, había sido “lamentable”.



“Tengo confianza de que Kim Jong Un honrará el contrato que firmamos y, más importante aún, nuestro apretón de manos. Acordamos desnuclearizar Corea del Norte. China, por otro lado, puede ejercer presión negativa en el acuerdo por nuestra postura en el comercio chino - ¡esperemos que no!”, tuiteó Trump en respuesta.



Robert Gallucci, quien asesoró a Estados Unidos en conversaciones directas con Corea del Norte a partir de mediados de 1993, dijo que aunque ambas declaraciones se contrastaban, no veía la declaración de Pyongyang como “de ninguna forma devastadora” para futuras conversaciones.



“La declaración fue para mí, en cierta forma, mucho más suave y cuidadosa de lo que he escuchado de los norcoreanos en varias ocasiones a lo largo de dos décadas”, dijo Gallucci durante una conversación con la prensa organizada por 38 North, una respetada página web que observa a Corea del Norte, y el centro de investigaciones estadounidense Stimson.



En realidad, Estados Unidos y Corea del Norte deben llegar a un acuerdo en cuanto a los términos en los cuales Corea del Norte renunciaría a sus programas de armas, más allá del compromiso del país en la cumbre de “trabajar hacia una completa desnuclearización de la península coreana”. La intención de la visita de Pompeo de la semana pasada era comenzar las negociaciones más detalladas.



Pompeo dijo que tendrán que convencer a Corea del Norte de que sus armas nucleares no son una fuente de seguridad, sino una amenaza a ella. Agregó que en la cumbre Kim le dijo a Trump que comprende eso.



“Será un proceso. Faltan muchas horas de negociaciones”, dijo Pompeo en respuesta a una pregunta de un soldado de coalición en Afganistán, lugar que visitó el lunes.