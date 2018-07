Renuncia ministro de exteriores de GB por discrepancias sobre Brexit

LONDRES, Inglaterra(AP )

El ministro de exteriores británico Boris Johnson renunció debido a discrepancias con el resto del gobierno en torno a la salida británica de la Unión Europea, informó el lunes el gobierno británico.



El despacho de la primera ministra Theresa May anunció que May había aceptado la renuncia y que pronto designará a un reemplazo.



Johnson, quien fue uno de los partidarios de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, estaba bajo presión tras la renuncia del secretario a cargo de asuntos del Brexit, David Davis.



Davis renunció la tarde del domingo expresando que no podía apoyar los planes de May de mantener lazos estrechos con el bloque continental después del divorcio.



Luego que el ministro de exteriores británico Boris Johnson y el secretario del Brexit David Davis renunciaran por discrepancias con el plan post-Brexit, la primera ministra Theresa May defendió el lunes su estrategia diciendo que es la única manera de resolver el tema de la frontera con Irlanda.



Tras la renuncia, May dijo en la Cámara de los Comunes que su programa, que permitiría el libre flujo de bienes y productos, pero no servicios, es el "Brexit correcto" porque permitiría evitar revisiones en la frontera entre la república e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido.