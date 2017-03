Detienen a 2 personas tras ataque con hacha en Alemania

BERLÍN, Alemania(AP )

Varias personas habrían resultado heridas tras un ataque con hacha en la principal estación de trenes de Dusseldorf, informó la policía alemana el jueves.



Un portavoz de la policía federal dijo que arrestaron a dos sospechosos luego del ataque, ocurrido el jueves a eso de las 21:00 horas.



Rainer Kerstiens, portavoz de la policía, dijo a The Associated Press que se cree que más presuntos atacantes están prófugos.



Kerstiens añadió que unas cinco personas resultaron heridas. No pudo decir que tan graves eran las heridas.