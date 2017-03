Papa no descarta que hombres casados puedan ser sacerdotes

BERLÍN, Alemania(AP )

El papa Francisco dice que la Iglesia debe de analizar la posibilidad de ordenar hombres casados para que sirvan a comunidades remotas donde hay escasez de sacerdotes.



En una entrevista publicada el jueves en el semanario alemán Die Zeit, el papa resaltó que anular el requisito de celibato no es la respuesta a la escasez de sacerdotes en la iglesia católica.



Pero dio a entender que estaba abierto a analizar si es que los llamados "viri probati" —hombres casados de fe comprobada— pueden ser ordenados.



"Debemos de ver si es que los viri probati son una posibilidad. Luego debemos de determinar qué tareas pueden realizar, por ejemplo, en comunidades remotas", dijo al periódico.



La propuesta de "viri probati", que existe desde hace décadas, ha vuelto a la palestra bajo la dirección del primer papa latinoamericano de la historia, gracias en parte a su apreciación de los desafíos que la Iglesia enfrenta en lugares como Brasil, país de gran población católica que tiene una aguda escasez de sacerdotes.



Se ha reportado que el cardenal brasileño Claudio Hummes, quien desde hace mucho es amigo de Francisco y fue jefe de la oficina para el clero, del Vaticano, está ejerciendo presión para que se permita a los viri probati en el Amazonas, donde la Iglesia cuenta con alrededor de un sacerdote por cada 10 mil católicos.



Francisco se ha mostrado particularmente abierto a recibir propuestas concretas para ordenar a hombres casados, y tiene sus preocupaciones pastorales sobre hombres que han dejado el ministerio para casarse.



Ha mantenido una amistad con la viuda argentina de un amigo que dejó el sacerdocio para casarse, y el año pasado pasó uno de sus viernes de perdón visitando a hombre que había dejado el sacerdocio para tener familia.



El papa también ha dicho que si bien prefiere a sacerdotes célibes, el celibato técnicamente puede ser algo discutible, ya que es una disciplina de la Iglesia, no un dogma.



La Iglesia permite algunas excepciones. Los sacerdotes que pertenecen a la Iglesia católica del rito oriental tienen permiso para casarse, al igual que los sacerdotes casados anglicanos que se convierten al catolicismo.



En la entrevista, Francisco confirmó que planea visitar Colombia en el 2017, así como India y Bangladesh. Descartó a Congo, que se rumoraba como potencial destino, pero mencionó a Egipto como una posibilidad. El papa también ha dicho recientemente que esperaba visitar Sudán del Sur.



Francisco también advirtió sobre los peligros del populismo creciente en las democracias occidentales, diciendo que "el populismo es maligno y termina mal, como quedó demostrado en el siglo pasado".



En la primera entrevista importante del papa con un periódico alemán, se preguntó a Francisco si había momentos en los que dudara de la existencia de Dios.



"Yo también he tenido momentos de vacío", respondió.



Sin embargo, señaló que los momentos de crisis también son una oportunidad para crecer, y dijo que un creyente que no pase crisis seguirá siendo "infantil".