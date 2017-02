Congelaron veto migratorio de Trump, ¿ahora qué sigue?

(SUN)

Luego de que una corte federal de apelaciones se rehusó a restablecer el veto migratorio decretado por el presidente Donald Trump para los viajantes de siete naciones de mayoría musulmana, éste permanecerá bloqueado, lo que implica un nuevo golpe legal a la política migratoria del nuevo gobierno.



En una decisión unánime, el panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, rechazó la moción de bloquear el fallo del juez federal James Robart.



El juez decidió el viernes pasado que el veto de Trump debía ser suspendido tras la demanda interpuesta por los estados de Washington y Minesota por el "daño inmediato e irreparable" que podría causar si seguía en vigor, permitiendo así que viajantes que habían tenido prohibido el paso, siguieran entrando a EU.



Tras darse a conocer el fallo, Trump tuiteó: "Nos vemos en la corte" y agregó que "la seguridad de nuestra nación está en juego".



La deliberación en la corte



La administración del magnate argumentó durante las audiencias de esta semana que el bloqueo del veto ponía en peligro al país y que la corte no tenía potestad para revisar el caso.



Los abogados del Departamento de Justicia apelaron ante el Noveno Circuito, señalando que el presidente tiene el poder constitucional para restringir el acceso a Estados Unidos y que las cortes no pueden cuestionar su determinación de que esas medidas eran necesarias para evitar el terrorismo.



La corte rechazó las afirmaciones del gobierno de que no contaba con la autoridad para revisar un decreto presidencial.



"No existe precedente para respaldar esta supuesta inmunidad de revisión, que va en contra de la estructura fundamental de nuestra democracia constitucional", declaró la corte.



Los estados indicaron que la restricción migratoria de Trump perjudicó a individuos, empresas y universidades. Señalando la promesa de campaña de Trump de impedir que los musulmanes ingresaran a Estados Unidos, argumentaron que la prohibición bloqueaba el ingreso a las personas basándose en su religión.



Según los jueces, el gobierno "falló" en demostrar la necesidad urgente para que el decreto entrara en vigor de inmediato y destacaron la importancia de la decisión debido al amplio interés público para ambas partes.



"Por un lado, el público tiene un poderoso interés en la seguridad nacional y en la capacidad de un presidente para promulgar políticas. Por el otro, el público también tiene interés en la libertad para viajar, evitar la separación de familias y en estar libre de discriminación".



Los caminos que puede tomar Trump ahora



El Departamento de Justicia, en representación de la Administración Trump, podría ahora pedir otra revisión de la sentencia a una corte federal con un número más amplio de jueces. Tras el fallo, el departamento dijo que el gobierno "está revisando la decisión y considerando sus opciones".



La pregunta del millón ahora es si el gobierno federal presentará una apelación ante la Corte Suprema tal como lo advirtió el magnate hace unos días, pero ello dejaría la decisión en manos de una corte dividida que aún tiene una vacante. De ocurrir un empate en el Supremo, se mantendría la decisión de la corte de apelaciones.



Una Corte Suprema dividida



Muchos creen que ideológicamente el Tribunal Supremo está destinado al empate, pues sigue contando con tan solo ocho jueces (cuatro liberales y cuatro conservadores), y falta ocupar el cargo vacante del fallecido Antonin Scalia.



El nominado de Trump para ocupar esa vacante, Neil Gorsuch, no podría ser confirmado a tiempo para participar en la consideración del caso.



¿Qué dice el veto migratorio de Donald Trump?



La orden de Trump suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados de Estados Unidos -o indefinidamente, en el caso de los refugiados sirios- y detenía durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Iraq, Irán y Yemen.



Aprovechando la suspensión temporal del decreto, los nacionales de los países afectados se han apresurado a viajar a Estados Unidos con los visados que ya habían procesado.