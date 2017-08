Nueva Jersey: Madre abandona en un bosque a niño con discapacidad

NUEVA JERSEY(AP)

Una madre de Nueva Jersey es acusada de abandonar a su hijo de 10 años con necesidades especiales en un bosque cerca de una base militar.



La policía estatal dijo que el niño fue encontrado el jueves por un automovilista que lo vio caminando en el bosque cerca del centro de visitantes en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst.



El niño fue tratado allí por lesiones menores. Funcionarios dijeron que encontraron a su madre, Debra Wisler, residente de 39 años de edad, en el municipio de Millville, después de que les dio su nombre.



La policía estatal dice que Wisler abandonó al niño luego de enterarse de que no era elegible para un programa para niños en la base.



Ella es acusada de negligencia infantil.



Un número de teléfono para hablar con Wisler no se pudo localizar este martes, y no se sabía si tenía un abogado.



El niño ha sido puesto a disposición de un hogar temporal.