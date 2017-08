"El Chapo" contrata al abogado que defendió a jefe de la mafia en EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Joaquín Guzmán Loera ha decidido contratar a Jeffrey Lichtman, un conocido letrado especialista en casos criminales de alto nivel, entre ellos la defensa de John Gotti Jr., uno de los capos de la mafia neoyorquina y conocido como un “genio legal”. El propio Lichtman confirmó a través de un correo electrónico, que estará representando a "El Chapo".



A pesar de que en la última vista judicial, el ex líder del Cártel de Sinaloa aseguró estar contento con la defensa de los abogados de oficio que tiene desde su extradición y su voluntad de mantenerlos, el último documento judicial indicó que había contactado con una firma privada para que le representara en su defensa.



No se espera que Lichtman esté presente en el bando de la defensa el próximo lunes, fecha en la que está programada la nueva vista oral preparatoria del juicio del narcotraficante.



En parte, por las dudas de Lichtman de que la justicia confisque el dinero destinado a pagar los costes de la defensa, alegando que provienen de ingresos ilegítimos por tráfico de droga.



“Considerando la forma brutal cómo el gobierno está tratando al señor Guzmán en cuanto a condiciones carcelarias, espero lo peor de ellos”, se limitó a comentar el letrado, en referencia a sus dudas sobre la decisión que pueda tomar el juez Brian Cogan sobre el decomiso de dinero del Chapo.



Por ese motivo, durante la vista del próximo lunes, los actuales representantes legales de Guzmán Loera, Michelle Gelernt y Michael Schneider, serán los que se presentarán ante el juez.



Allí, según adelantaron en su propuesta de agenda para la audiencia, se pedirán garantías de que no se incaute el monto destinado al pago de representación judicial del bufete de Lichtman. De la misma forma, pedirán permiso para poder compartir con él toda la información sobre el caso para que empiece a trabajar.



Casualmente, Lichtman también es el abogado de Edgar Veytia, exprocurador general de Nayarit que está siendo juzgado en el mismo distrito que Guzmán Loera.