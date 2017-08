Trump lanza preocupante amenaza contra Corea del Norte

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump envío un mensaje a Corea del Norte diciéndole que "es mejor no hacer más amenazas a los Estados Unidos" o "se verán con fuego y furia como el mundo nunca ha visto".



Trump emitió la advertencia durante una sesión informativa de adicción a los opiáceos en su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey.



La alarma en Washington se ha intensificado después de que Corea del Norte realizara dos pruebas de misiles balísticos intercontinentales el mes pasado.



Corea del Norte ha producido una ojiva nuclear: Funcionarios de EU



Este día el Washington Post informó que funcionarios de inteligencia estadounidenses dijeron que Corea del Norte ha producido con éxito una ojiva nuclear miniaturizada que puede caber dentro de sus misiles.



Eso significaría que Corea del Norte pasó un umbral crucial en el camino hacia convertirse en una potencia nuclear.



La nota del Post cita a funcionarios de inteligencia estadounidenses que no revelaron su nombre, diciendo que el análisis es confidencial y fue completado el mes pasado por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.



Los funcionarios de la agencia no harían comentarios este martes. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios.



Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Japón evaluó en un informe este martes que es posible que Corea del Norte haya logrado la miniaturización de las armas nucleares y haya desarrollado ojivas nucleares.