Argentina ofrece recompensa por joven desaparecido

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

El gobierno argentino ofreció una recompensa de unos 27 mil dólares a quien aporte datos que permitan localizar a un joven desaparecido luego de participar en una protesta de indígenas en la Patagonia que fue reprimida por las fuerzas de seguridad.



La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad luego de que la víspera el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas consideró, a instancias de organizaciones de derechos humanos de Argentina, que la desaparición de Santiago Maldonado exige "la acción urgente del Estado”.



Familiares de Maldonado, de 28 años, denunciaron a la justicia que el joven no ha sido visto desde el 1 de agosto luego de que gendarmes (policías de frontera) lo detuvieran durante el desalojo de la comunidad mapuche “Pu Lof en Resistencia” de una ruta cortada en el departamento Cushamen, en la provincia de Chubut, unos mil 800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.



El gobierno sostiene que no hay “indicios” de que la gendarmería sea responsable de la desaparición de Maldonado, que se había sumado al corte de ruta en reclamo de la libertad del líder mapuche Facundo Jones Huala, detenido desde junio.



Jones Huala es reclamado por la justicia de Chile por haber provocado incendios, tenencia ilegal de armas y haber ingresado clandestinamente a ese país.



El terreno donde ocurrió el desalojo está ocupado por mapuches desde 2015 y pertenece a la Compañía de Tierras Sud Argentino, empresa productora de lana adquirida por la compañía italiana Benetton. Los indígenas sostienen que fueron despojados de sus tierras ancestrales, lo que es rechazado por dicha firma.



El juzgado federal a cargo de la investigación de la desaparición de Maldonado señaló que “no se ha corroborado” que el artesano fuera detenido por la gendarmería. Pero mapuches participantes en la protesta afirmaron que la última vez que lo vieron estaba aferrado a un árbol sin atreverse a cruzar un río para huir de la represión de los gendarmes. Asimismo escucharon “estás detenido”.



El hecho causó violentas protestas en Buenos Aires de grupos anarquistas y las críticas de organizaciones humanitarias, que acusan al gobierno del presidente Mauricio Macri de no actuar con decisión para dar con el paradero del joven.



El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel cuestionó que "se sigan cometiendo secuestros de personas" en democracia.



Pérez Esquivel, un activista humanitario desde los años de la dictadura militar (1976-1983), defendió asimismo la lucha de la comunidad mapuche en defensa de sus tierras y acusó al Estado de perseguir “a los pueblos originarios”.



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó por su parte los métodos violentos empleados por los mapuches para hace oír sus reclamos. "Nuestra decisión es no permitir que se asiente un grupo que, como lo dijo Jones Huala, utilice la violencia como forma de acción y quiera imponer una república autónoma y mapuche en medio de la Argentina".



Jones Huala, quien sostiene que está preso de forma ilegal, dijo a Radio con Vos que el Estado ha “cerrado las vías institucionales” y por eso los mapuches apoyan “toda forma de lucha”.