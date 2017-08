EU aplaza audiencia de cargos para hacker británico

LAS VEGAS(AP)

Las autoridades en Estados Unidos aplazaron una audiencia de lectura de cargos para un británico experto en ciberseguridad arrestado la semana pasada en Estados Unidos por ayudar a crear y distribuir malware para robar contraseñas de computadoras.



Marcus Hutchins, de 23 años, tendrá ahora su audiencia el 13 de agosto en una corte federal en Milwaukee, de acuerdo con Elizabeth Makowski, portavoz de la oficina del fiscal federal en Wisconsin.



En mayo, Hutchins fue elogiado por ayudar a frenar la diseminación del virus virtual WannaCry, un ataque que secuestró los archivos de miles de computadoras en todo el mundo.



El acusado estaba detenido el lunes en una cárcel en las afueras de Las Vegas, donde fue arrestado la semana pasada en el Aeropuerto Internacional McCarran luego de la convención Def Con para profesionales de seguridad cibernética.



El asesor legal de la Electronic Frontier Foundation, Kurt Opsahl, dijo que estaba esperando por información de que se había depositado la fianza y de que Hutchins había sido dejado en libertad. La fundación, una entidad sin fines de lucro que defiende las libertades civiles en el mundo digital, estaba ayudando a Hutchins a conseguir un abogado.



Adrian Lobo, su abogado en Las Vegas, no respondió de inmediato a mensajes telefónicos y de correo electrónico dejado por The Associated Press.



Hutchins debía comparecer el martes en una corte federal en Milwaukee por seis cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude por computadora en el 2014 y el 2015.



Está acusado de crear y distribuir el software malicioso llamado Kronos, diseñado para robarse contraseñas bancarias.



Cuando fijó la fianza en 30 mil dólares, la jueza federal Nancy Koppe, en Las Vegas, dijo que Hutchins podía quedar en libertad el lunes. La jueza decidió que el acusado no era un peligro para la comunidad y no había riesgo de que no se presentase en futuras audiencias en la corte, aunque le ordenó entregar su pasaporte.



No estaba claro por el momento si hubo problemas el lunes, si Hutchins no pudo conseguir el dinero de la fianza o si sería llevado a Wisconsin bajo custodia federal.