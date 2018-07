Elon Musk enviará un mini submarino para rescatar a los niños en Tailandia

(AP)

La compañía de cohetes Space X de Elon Musk está probando un "submarino del tamaño de un niño" que podría enviarse para ayudar a los niños atrapados en una cueva inundada de Tailandia.Musk publicó videos en Twitter del submarino de aluminio que se estaba probando en una piscina el domingo a media tarde, hora de California. Si las pruebas son exitosas, el submarino se colocará en un vuelo de 17 horas a Tailandia.Cuatro de los niños fueron rescatados el domingo, y las autoridades ahora están trabajando para reponer los tanques de aire a lo largo de la traicionera ruta de salida de la cueva. Dicen que rescatar a los ocho niños restantes y su entrenador de fútbol podría tomar hasta cuatro días.Un portavoz de Boring Co., que tiene cuatro ingenieros en la cueva, dijo que funcionarios tailandeses solicitaron el dispositivo, que podría ayudar a los niños a atravesar pasadizos estrechos e inundados.Cuatro de los 12 jóvenes que llevaban más de dos semanas atrapados en una cueva de Tailandia han sido rescatados, informaron el domingo las unidades de auxilio.Poco antes dos ambulancias habían salido de la cueva en el Norte de Tailandia donde 12 jugadores de un equipo de fútbol juvenil llevaban más de dos semanas atrapados junto con su entrenador.Las ambulancias fueron a un helipuerto cercano, y de allí un helicóptero despegó. Las autoridades antes habían advertido que los helicópteros estaban listos para llevar al hospital a cualquier persona que haya sido rescatada.La operación de rescate comenzó el domingo en la mañana, según explicaron las autoridades, que señalaron que "hoy es el Día D".El gobernador interino de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, dijo que el operativo “va mejor de lo esperado”.Explicó que primero fueron sacados los jóvenes en mejor estado físico, y que la próxima fase del operativo comenzará en unas 10 o 20 horas.Trece buceadores extranjeros y cinco tailandeses participaban en el rescate, y dos buzos acompañarán a cada niño durante la evacuación, que será gradual, explicó el gobernador interino.El operativo comenzó a las 10:00 de la mañana y pasarán al menos 11 horas hasta que la primera persona sea rescatada, agregó el mandatario.Todo el operativo para liberar a las 13 personas podría demorarse entre dos y cuatro días dependiendo del clima y las condiciones del agua, explicó el mayor general del ejército Chalongchai Chaiyakam.La única forma de sacar a los atrapados de la cueva de Tham Luang Nang Non, en la región de Chiang Rai, es a través de unos oscuros y estrechos pasadizos llenos de agua enlodada, fuertes corrientes y con poco oxígeno. Un antiguo miembro de los equipos especiales de la Armada tailandesa falleció en esa ruta el viernes.Expertos en rescates en cuevas consideraron que salir buceando era la última opción, especialmente con personas no entrenadas como los niños. Se considera que la ruta es especialmente complicada por los giros y curvas en los estrechos pasajes inundados.Pero el gobernador que supervisa la misión dijo antes que el buen clima y el descenso del nivel del agua en los últimos días habían creado las condiciones óptimas para una evacuación submarina, que no se mantendrían por mucho tiempo si vuelve a llover.Antes de anunciar el inicio del rescate, las autoridades dijeron a las decenas de medios de comunicación de todo el mundo congregados ante la cueva que abandonasen el lugar.Los chicos, de entre 11 y 16 años, y su entrenador de 25 años quedaron atrapados cuando fueron a explorar la cueva luego de un partido de entrenamiento el 23 de junio. Las inundaciones provocadas por el monzón les bloquearon la salida e impidieron que los rescatistas los encontraran durante casi 10 días.Las autoridades dijeron que las lluvias del monzón que se esperan podrían aumentar el nivel del agua en la cueva, lo que sumado a la caída del nivel de oxígeno en el espacio, dieron sensación de urgencia al rescate. Los anteriores esfuerzos para bombear agua fuera de la cueva sufrieron un retroceso cada vez que se produjo un fuerte aguacero.En Chile, donde hace pocos años 33 mineros fueron rescatados tras estar varias semanas atrapados bajo tierra, el presidente Sebastián Piñera envió un tuit con sus mejores deseos para el rescate:“Que Dios acompañe el rescate de los niños de Tailandia, como nos acompañó a nosotros en el rescate de nuestros 33 mineros”, escribió el presidente.Entretanto, la empresa de túneles propiedad de Elon Musk en California dijo que tiene a sus técnicos en el lugar, listos para ayudar."Ofreceremos cualquier ayuda que las autoridades consideren útil”, dijo Sam Teller, portavoz de la empresa Boring Co.Musk, célebre por su empresa de viajes espaciales Space X, había dicho antes que la empresa estaba diseñando un pequeño submarine que pueda entrar y sacar a los chicos atrapados.